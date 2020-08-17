تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط سامسونج لنقل جزء كبير من خط إنتاجها إلى الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر عبر Economic Times اليوم كُشِف فيه عن خطط العملاق الكوري لنقل الجزء الأكبر من خط إنتاج الشركة للسوق الهندي خلال الفترة القادمة.

أوضح التقرير الذي نشر عبر Economic Times أن سامسونج قد إنتهت بالفعل من التخطيط لبدء نقل خط إنتاجها إلى السوق الهندي، حيث من المقرر أن يصل إنتاج سامسونج من الهواتف الذكية في السوق الهندي إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

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أيضاً من المتوقع أن يتم تصدير الجزء الأكبر من الهواتف المصنعة في السوق الهندي بمستوى تسعير أكثر من 200 دولار، كما تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على سوق فيتنام الذي يعد من المقرات الرئيسية لإنتاج هواتف سامسونج، والتي تحتل المركز الثالث في إنتاج سامسونج.

يذكر أن العملاق الكوري سامسونج قامت بإغلاق المنشأه الصناعية الأخيرة للشركة في السوق الصيني، كما قامت الشركة بإفتتاح أكبر منشأة لتصنيع الهواتف الذكية في Noida في الهند، والذي يستمر كأكبر مركز لإنتاج العملاق الكوري خلال الفترة القادمة.

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