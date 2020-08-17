تحديث جديد لتطبيق إنستاجرام يقوم بدمج الرسائل المباشرة مع محادثات Facebook Messenger

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أكثر من عام، أعلنت الفيسبوك عن خطتها لدمج محادثات Instagram و WhatsApp و Messenger في تطبيق واحد، والعلامات الأولية لهذا المسعى بدأت تظهر، فالتحديث الأخير لتطبيق إنستاجرام يجلب معه إصلاحات كبيرة لخاصية الرسائل المباشرة.

ورد أن مستخدمي تطبيق إنستاجرام على منصتي الأندرويد و iOS في الولايات المتحدة الأمريكية يتلقون تحديثًا يخبرهم أنه يمكنهم إرسال رسائل إلى أصدقائهم على الفيسبوك من خلال تطبيق إنستاجرام حتى إذا لم يكن لديهم حساب إنستاجرام. هذا التحديث يقوم أيضًا بجعل الرسائل المباشرة ( Direct Messages ) مُلونة أكثر مما يجعلها تتماشى مع لغة التصميم المستخدمة حاليًا في Facebook Messenger.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم في التحديث الجديد كذلك إستبدال الأيقونة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق إنستاجرام بشعار Facebook Messenger. عمومًا، هذه هي أولى التغييرات التي ظهرت كجزء من خطط الفيسبوك لدمج خدمات الدردشة الخاصة بها، وهذا ما يعني بأن هناك إحتمال أن تظهر المزيد من التغييرات في المستقبل، لذلك ترقبوها.