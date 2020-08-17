Vivo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين iQOO 5 و iQOO 5 Pro مع المعالج SD865، وتقنيات الشحن الفائقة السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا اليوم عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من iQOO 5 و iQOO 5 Pro. في الأساس، الهاتفين متشابهين بإستثناء أن الهاتف iQOO 5 Pro يدعم الشحن السريع بقوة 120W ويضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار في الخلف. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف iQOO 5 Pro الجديد يأتي كذلك في نسخة خاصة تُدعى iQOO 5 Pro BMW M Motorsport Edition تمتاز بواجهة خلفية بنمط ألياف الكربون أو بنمط أبيض مع إضافات باللون الأحمر والأزرق ترمز إلى شعار شركة BMW.

هواتف iQOO الجديدة تضم شاشات AMOLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وتدعم +HDR10 كما أنها تمتاز بسطوع يصل إلى 1300 شمعة وبمستشعر البصمة أسفلها، وتضم كذلك المعالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 3.1، فضلا عن مكبرين للصوت لإنشاء تأثير الستيريو.

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وفيما يخص الكاميرات، فالهاتف iQOO 5 العادي يضم كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل تمتاز بتكنولوجيا لمنع الإهتزاز مماثلة للتكنولوجيا المستخدمة في حوامل الكاميرات ( Gimbal )، ويضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا لإلتقاط الصور المضببة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل أيضًا. أما في حالة الهاتف iQOO 5 Pro، فهو يحتفظ بنفس الكاميرا الأساسية والكاميرا الواسعة الزاوية للهاتف iQOO 5، ولكنه يستبدل الكاميرا الثالثة بكاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 8 ميغابكسل وتوفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×60. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل في كلا الهاتفين.





أما فيما يخص البطاريات، فالهاتف iQOO 5 Pro يضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 120W مما يسمح شحن البطارية بالكامل في غضون 15 دقيقة فقط أو 50 في المئة منها في غضون خمس دقائق، في حين يضم الهاتف iQOO 5 بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W تستغرق 50 دقيقة لتُشحن بالكامل. وبغض النظر عن البطاريات، فهذين الهاتفين يأتيان كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة iQOO UI 1.5.

عمومًا، الهاتف iQOO 5 سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والرمادي وسيُكلف إبتداءً من 576 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 620 دولار أمريكي لنسخة 12GB/128GB، وما يُعادل 662 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB. أما بخصوص الهاتف iQOO 5 Pro، فهو سيُكلف ما يُعادل 720 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB، وما يُعادل 792 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن كلا الهاتفين سيصبحان متوفرين للشراء في الصين إبتداءً من 24 أغسطس، ولكن موعد الإطلاق على الصعيد العالمي لا يزال في طي الكتمان.