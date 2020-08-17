سعر و مواصفات Xiaomi Mi 10 Ultra – مميزات و عيوب شاومي مي 10 الترا

هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra من شاومي هو الأقوى في كل شئ نظريًا عندما صدر. شاشة بمعدل تحديث 120Hz كان ينقصها الدقة العالية بدلًا من الـ1080p. رغم ان 1080 كافية. معالج Qualcomm snapdragon 865 القوي. رغم توفر نسخة Plus أقوى. بتقريب بصري حتى 120X في الكاميرات الأقوى في كل شئ. و بطارية بسعة 4500mah و لكن محسنة بالجرافيت و بسرعة شحن بقدرة 120Watt الهاتف يحطم الأرقام بشكل كبير.

Xiaomi Mi 10 Ultra هو افضل الهواتف في الكاميرات من موقع DXOMark. تصدقه او لا لكن هذه الأرقام التي تقول ذلك. كما انه من المفترض ان يقدم افضل بطاريات الهواتف المحمولة على الإطلاق. و كذلك اسرع سرعة شحن. الهاتف سعره 15200 جنيه بتحويل العملة من الصين و اضافة الضرائب المفروضة. هل تفضله؟