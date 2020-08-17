كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن باحث أمني يكتشف أن انستجرام” يحتفظ سرا بالصور والرسائل التي يحذفها المستخدمون لمدة عام كامل

اكتشف باحث أمني مؤخرًا أن انستجرام تحتفظ بالصور والرسائل المحذوفة على أنظمتها لأكثر من عام بعد الحذف حيث اعترف التطبيق المملوك لفيسبوك أنه كان خطأً كبيرًا – ويقول إنه لن يحدث مرة أخرى.

يقوم المستخدمون باستمرار بتحميل الصور والرسائل المباشرة إلى انستجرام، ولكن لا يريدونها أن تبقى دائمًا على التطبيق، ومع ذلك، فقد تبين أن حذف هذا المحتوى لا يزيله بالضرورة من خوادم انستجرام وبدلاً من ذلك، اتضح أن التطبيق كان يحتفظ ببعض الوسائط والنصوص على خوادمه.

تم اكتشاف هذا الخلل بواسطة الباحث الأمني ​​Saugat Pokharel ، كما كشفت عنه أيضًا TechCrunch.

استخدم Saugat أداة Instagram Download Your Data التي تمت إضافتها في 2018 والتي تتيح لك التحقق من جميع البيانات التي يحتفظ بها التطبيق عليك.

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يجب أن يشمل هذا فقط محتوى انستجرام الذي احتفظت به صراحةً على الإنترنت، بدلاً من الأشياء التي حذفتها، ولكن يمكن أن تكون هناك استثناءات حيث يستغرق الأمر ما يصل إلى 90 يومًا لحذف البيانات المحذوفة بالكامل من خوادم انستجرام.

ومع ذلك، اكتشف Saugat أن المحتوى الذي حذفه منذ أكثر من عام لا يزال كامنًا في أنظمة الشركة.

وصرّح انستجرام إن Saugat اكتشف خطأً، وأن الباحث حصل على 6000 دولار كمكافأة على عمله وتزعم الشركة أن المشكلة قد تم حلها الآن.

أوضح متحدث باسم الشركة: “أبلغ الباحث عن مشكلة حيث سيتم تضمين صور ورسائل انستجرام المحذوفة لشخص ما في نسخة من معلوماتهم إذا استخدموا أداة Download Your Information”. وقال: “لقد أصلحنا المشكلة ولم نشهد أي دليل على سوء المعاملة.” و”نشكر الباحث على إبلاغنا بهذه المشكلة”.