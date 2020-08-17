تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي iQOO 5 Pro وiQOO 5 بسعر يبدأ من 576 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة iQOO التجارية الآن عن هاتف iQOO 5 Pro بتقنية الشحن السريع 120W، وهاتف iQOO 5 بتقنية شحن سريع 55W وسعر يبدأ من 576 دولار.

ينطلق هاتفي iQOO 5 Pro وiQOO 5 بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، كما يدعم كلا الهاتفين معدل تحديث في الشاشة 120Hz، وسرعة لمس في الشاشة 240Hz، كما تشغل الشاشة نسبة 92.6% من إطار الهاتف.

يتميز هاتف iQOO 5 Pro بشاشة منحنية 3D تضم إطارات نحيفة بسماكة 1.48مم، كما يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف iQOO 5 Pro رقاقة معالج Snapdragon 865، بشريحة مودم Snapdragon X55 5G، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، مع نظام VC للتبريد السائل بمساحة 12751مم، ويدعم تبريد بكفاءة أعلى من هاتف iQOO 3 بنسبة 21.4%.

أيضاً ينطلق هاتفي iQOO 5 Pro وiQOO 5 بمستشعر Samsung GN1 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يضم هاتف iQOO 5 كاميرة portrait بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 60 مرة في هاتف iQOO 5 Pro.

هاتف iQOO 5 Pro يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، بقدرة على شحن البطارية المميزة بقدرة 4000 mAh بشكل كامل خلال 15 دقيقة، بيما يأتي هاتف iQOO 5 بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لشحن الهاتف بشكل كامل خلال 50 دقيقة.

Advertisements

أيضاً تقدم الشركة الإصدار الخاص من هاتف iQOO 5 Pro BMW M Motorsport بتصميم جلدي باللون الأبيض، وتصميم نهائي من ألياف الكربون أسفل طبقة زجاجية في الإصدار الخاص track.

مواصفات هاتفي iQOO 5 Pro وiQOO 5

شاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض Full HD Plus أو دقة عرض 2376 في 1080 بيكسل، وأبعاد 19.8:9، ودعم HDR10 Plus، ومعدل تحديث 120Hz، وألوان DCI-P3 gamut، ونسبة 103% من ألوان NTSC gamut.

معالج Snapdragon 865 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر وكرت شاشة Adreno 650.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة iQOO UI 1.5

دعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

يتميز هاتف iQOO 5 بمستشعر Samsung GN1 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.85 وفلاش LED، EIS، ويدعم تكبير رقمي حتى 20 مرة، مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر portrait بدقة 13 ميجا بيكسل وبعد بؤري 50مم وفتحة عدسات f/2.46 ودعم تكبير بصري حتى مرتين.

يتميز هاتف iQOO 5 Pro بمستشعر Samsung GN1 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.85، مع فلاش LED و OIS مع EIS، مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة بفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4، مع OIS، وتكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 60 مرة.

كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.45.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

منفذ USB C، ومكبرات صوتية ستريو، وصوتياتHi-Fi.

يتميز هاتف iQOO 5 بقياسات 160.04 في 75.60 في 8.32 مم، مع وزن 197 جرام.

يتميز هاتف iQOO 5 Pro بقياسات 159.56 في 73.30 في 8.9 مم أو 9.53مم، مع وزن 198 جرام أو 196.7 جرام في الإصدارات الخاصة.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 6 802.11 ax، والبلوتوث 5.1، مع منفذ USB C

هاتف iQOO 5 يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

هاتف iQOO 5 Pro يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

وينطلق هاتف iQOO 5 بألوان الأزرق والرمادي بسعر يبدأ من 576 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويأتي هاتف iQOO 5 Pro بسعر يبدأ من 720 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن تتوفر الهواتف في السوق الصيني بدءاً من 24 من أغسطس.

المصدر

اعلان





