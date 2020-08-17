تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض من مواصفات NOKIA 9.3 PURE VIEW وNOKIA 7.3 5G وأيضاً NOKIA 6.3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات عن بعض من مواصفات هواتف HMD القادمة NOKIA 9.3 PURE VIEW وNOKIA 7.3 5G وأيضاً NOKIA 6.3، كما كُشِف عن الموعد المتوقع لإطلاق هذه الإصدارات.

قدمت شركة HMD مؤخراً هاتف Nokia 8.3 5G في السوق الأوروبي، وهو أول إصدار للشركة من هواتف 5G، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق مزيد من الإصدارات خلال الفترة القادمة.

أكدت التسريبات على خطط HMD Global للإعلان عن مجموعة من الإصدارات خلال الفترة القادمة، والتي تشمل هاتف Nokia 9.3 Pure View، وNokia 7.3 5G، وNokia 6.3، وNokia 3.4 إلى جانب هاتف الشركة من الفئة المنخفضة Nokia 2.3.

ولقد جاءت تسريبات عبر Nokia Power User لتؤكد على أن HMD تخطط للإعلان عن هواتف Nokia 9.3 Pure View، و7.3 5G وأيضاً NOKIA 6.3 في الربع الرابع من 2020.

كما أكدت التسريبات على أن الشركة إنتهت تقريباً من تطوير هذه الإصدارات إستعداداً للإعلان الرسمي ما بين شهر سبتمبر وأكتوبر، من جانب أخر تستعد الشركة لتقدم الإصدارات منخفضة التكلفة من هواتف Nokia 2.4، وNokia 3.4 في شهر سبتمبر المقبل.

مواصفات متوقعة لهاتف NOKIA 9.3 PURE VIEW 5G

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أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف Nokia 9.3 Pure View ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، كما تتضمن الكاميرة الخلفية عدسات Penta في إعدادات الكاميرة، ويدعم هذا الإصدار تسجيل فيديو بدقة 8K، كما يأتي بتحسينات للتصوير في الإضاءة المنخفضة أو بنمط التصوير الليلي.

ولقد أشارت بعض الشائعات إلى أن هاتف Nokia 9.3 Pure View يأتي بمستشعر للكاميرة الأمامية أسفل الشاشة، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، من جانب أخر يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

مواصفات متوقعة لهاتف Nokia 7.3 5G

أشارت التسريبات إلى أن هاتف Nokia 7.3 5G يأتي بإصدار جديد من رقاقات معالج كوالكوم والتي تعرف برقاقة Snapdragon 690 5G، كما يتميز الهاتف بحجم 6.3 إنش في الشاشة، وجودة عرض Full HD Plus مع أبعاد 20:9.

كما يأتي هاتف Nokia 7.3 5G بكاميرة خلفية رباعية، وكاميرة أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

مواصفات متوقعة لهاتف Nokia 6.3

تشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 6.3 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675 من كوالكوم، كما يأتي الهاتف بحجم 6.2 إنش في الشاشة، مع كاميرة خلفية رباعية، وكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh، و تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

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