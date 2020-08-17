جوجل ترغب في أن تجعل مهمة تطوير التطبيقات لنظام ChromeOS أسهل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك سبب يجعل نظام ChromeOS التابع لشركة جوجل محدودًا من حيث الشعبية مقارنة مع أمثال Windows و MacOS، فيمكن الإستشهاد بالعدد المحدود من التطبيقات كسبب محتمل لذلك. ومع ذلك، فهذه المنصة تأتي مع بعض الميزات المميزة. على الرغم من عدم وجود خطأ في نظام ChromeOS، إلا أن توفر المزيد من التطبيقات قد يساعد في جعله بديلاً أكثر جاذبية لنظامي Windows و MacOS.

تأمل شركة جوجل في تشجيع ذلك من خلال إطلاق موقع جديد يُدعى ChromeOS.dev تأمل فيه في الأساس بإنشاء مساحة حيث يمكن للمطورين الجدد والمبتدئين العثور على جميع الموارد التي قد يحتاجون إليها لتطوير وإنشاء المزيد من تطبيقات الأندرويد لحواسيب Chromebook.

ووفقا لمتحدث رسمي بإسم شركة جوجل، فقد أوضح أن الموقع يهدف إلى ” مساعدة المطورين على زيادة قدراتهم على المنصة إلى أقصى حد من خلال الموارد الفنية/البرامج التعليمية والإعلانات الخاصة بالمنتجات ونماذج التعليمات البرمجية والمزيد “. تتضمن بعض الأدوات الجديدة التي تقدمها شركة جوجل محاكيًا كاملاً لنظام الأندرويد لمنصة ChromeOS والذي سيسهل على المطورين إختبار تطبيقاتهم وكذلك نشرها دون الحاجة إلى عتاد إضافي أو عن طريق توصيل أجهزة خارجية.

Advertisements

حاولت شركة جوجل سابقًا توسيع وظائف ChromeOS عن طريق جعل تطبيقات الأندرويد متوافقة مع المنصة، لذلك نأمل أن يسهل هذا الموقع الجديد على المطورين الجدد محاولة إنشاء تطبيقات له.