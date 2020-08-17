تكنولوجيا: ZTE تستعد للإعلان عن هاتف AXON 20 5G بكاميرة أسفل الشاشة في الأول من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ZTE بشكل رسمي اليوم على خططها للإعلان عن هاتف AXON 20 5G في حدث يعقد في الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث يأتي الهاتف بكاميرة أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ينطلق إصدار ZTE الأول من الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة بعنوان AXON 20 5G، ولقد شغل الهاتف بعض التسريبات التي إستعرضت بعض من مواصفات هذا الإصدار.

كشفت تسريبات TENAA عن أن هاتف AXON 20 5G يضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تأتي الكاميرة الأمامية بتصميم أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز هاتف AXON 20 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

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المواصفات المتوقعة لهاتف AXON 20 5G

شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FHD Plus أو بدقة 2460 في 1080 بيكسل

معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR4x، سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 2 تيرابايت.

نظام تشغيل Android 10 وواجهة MiFlavor 10.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كاميرة أمامية بمستشعر أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

قياسات الهاتف 172.1 في 77.9 في 7.9مم مع وزن 198 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4200 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأبيض، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن آداء الهاتف والتصميم الذي ينافس به في الأسواق في الإعلان الرسمي المرتقب في الأول من سبتمبر.

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