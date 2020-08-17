حار والرطوبة تصل إلى 82%.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم، الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحاً، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحاً، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن خبراء الأرصاد توقعوا أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.
كما توقع الخبراء أن تسود البلد ليلاً طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين فهي كالتالي:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجات
مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجات
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات
قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة
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