تكنولوجيا: لمستخدمي watchOS 7.. كيف تفعل وتستخدم ميزة الكشف عن غسل اليدين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفر نظام التشغيل الجديد watchOS 7 ميزة الكشف عن غسل اليدين، والتي تساعد المستخدمين على غسل أيديهم بشكل صحيح للقضاء على الجراثيم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تعطيل هذه الميزة افتراضيًا، لذلك فيمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تفعيلها واستخدامها في نظام تشغيل watchOS 7 على ساعة آبل اتباع الخطوات التالية: ملاحظات: ملاحظات: يجب ملاحظة أن ميزة غسل اليدين في watchOS 7 تعمل تلقائيًا، لذلك لا تحتاج إلى فتح أي تطبيق للبدء، حيث يمكن للنظام تحديد أصوات الماء والصابون عند فرك اليدين، إذ يؤدي الجمع بين هذه الأصوات وحركات اليد إلى بدء العد التنازلي لغسل اليدين. كيفيّة تفعيل ميزة الكشف عن غسل اليدين: كيفيّة تفعيل ميزة الكشف عن غسل اليدين: - افتح تطبيق الإعدادات على ساعة آبل - اسحب لأسفل وانقر على غسل اليدين Handwashing - قم بتشغيل مفتاح تبديل المؤقت Timer Advertisements - قم بتشغيل مفتاح تبديل Haptics "اختياري" ويجب ملاحظة أنه عند تمكين هذه الميزة، يمكن المستخدم الحصول على مزيد من التفاصيل حول كل مرة يغسل فيها المستخدم يديه في تطبيق Health على أيفون، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: - افتح تطبيق Health على أيفون " يجب استخدام iOS 14". - اضغط على علامة تبويب Browse - ابحث عن غسل اليدين Handwashing - اضغط على خيار غسل اليدين Handwashing

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