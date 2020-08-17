شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف تفاصيل جديدة عن تطبيق تسلا المخصص لحماية السيارة من السرقة والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، انطلاقًا من تغريدة ماسك، فإن المصادقة الثنائية من تسلا ستكون متاحة عبر الرسائل القصيرة وتطبيقات المصادقة، والتي تعتبر بشكل عام أكثر أمانًا.
قال ماسك العام الماضي، إن تسلا تعمل على ترقيات تأسيسية لنظام التشغيل الأساسي وستقدم 2FA بعد فترة وجيزة، ويعمل تطبيق تسلا بشكل أساسي كمفتاح لأحدث موديلات الشركة، مما يسمح بالقفل وفتح القفل عن بُعد، من بين خيارات أخرى.
تعد سيارات Tesla بشكل عام مقاومة للسرقة إلى حد كبير، لأنها تتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يعمل دائمًا والذي يتيح للمالكين تتبع سياراتهم.
وطرحت الشركة ميزة إدخال رمز PIN لسياراتها في عام 2018، ولكن إضافة 2FA، والتي تتطلب إدخال رمز تم إنشاؤه من جهاز منفصل، والذي عادة ما يكون هاتف ذكي، حيث ستضيف طبقة أخرى من الأمان لأنظمة الدخول بدون مفتاح، ولم يذكر المسك متى ستكون المصادقة 2FA من تسلا متاحة.
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