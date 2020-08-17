شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك تغيير إعدادات إعلانات Google الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُخصص Google الإعلانات التي تراها بناءً على نشاط حسابك، وفي بعض الأحيان، قد يؤدي ذلك إلى نتائج غريبة، ولكن لحسن الحظ، إذا كنت ترغب في رؤية إعلانات أكثر صلة بك، يمكنك تغيير ما تعتقد Google أنها تعرفه عنك، وعلى الجانب الآخر، إذا كنت تفضل عدم استخدام Google لبيانات التصفح لاستهداف الإعلانات على الإطلاق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة أيضًا.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إذا سجلت الدخول إلى جهازك بحسابات متعددة في جوجل، فعادة ما تستند الإعلانات المخصصة إلى الحساب الافتراضي، وهو الحساب الذي سجلت الدخول به أولاً، لذا قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستخدم ملفك الشخصي الأساسي.

إذا كنت ترغب في مشاهدة إعلانات مخصصة، ولكنك غير راضٍ عن الإعلانات التي تشاهدها حاليًا، يمكنك تعديل سمات حسابك في Google واهتماماته من خلال هذه الخطوات:

• انتقل إلى حسابك في Google> "البيانات والتخصيص".

ابحث عن "الانتقال إلى إعدادات الإعلان" واضغط عليه (موجود في قسم "تخصيص الإعلان").

• تشغيل "تخصيص الإعلان" (إذا كان متوقفًا).

• تحت مفتاح التبديل، سترى قائمة بالعناصر.

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سيشمل هذا على السمات التي قدمتها لـ Google عند إنشاء حسابك مثل عمرك، والمعلنين الذين زرت مواقعهم أو تطبيقاتهم، والاهتمامات التي حددتها Google بناءً على نشاط حسابك.

كما أنه لتحديث سمة، اضغط عليها واضغط على "تحديث"، ولإزالة أحد الاهتمامات أو المعلنين، اضغط فوق العنصر واضغط على "إيقاف".

إذا كنت تريد إرجاع شيء ما أزلته، فمرر إلى أسفل الصفحة واضغط على "ما أوقفته"، سترى قائمة بكل شيء أوقفته أو أزلته.



إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة إذا كنت لا ترغب في مشاهدة الإعلانات المخصصة لك على الإطلاق، يمكنك إلغاء الاشتراك في رؤيتها بالكامل.

• كما في السابق، انتقل إلى حسابك في Google> "البيانات والتخصيص"> "الانتقال إلى إعدادات الإعلان".

• تبديل المفتاح بجوار "تخصيص الإعلان" إيقاف.

• قد تستمر Google في تخصيص إعلاناتك استنادًا إلى موقعك أو موقع الويب الذي تزوره في ذلك الوقت، ولكنك لن ترى الإعلانات بعد الآن بناءً على نشاط تصفحك.