شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بلاى ستيشن ولا إكس بوكس.. تعرف على جهاز الألعاب الأكثر مبيعًا خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين شهدت جميع أجهزة الألعاب قفزة كبيرة في المبيعات خلال الوباء، إلا أن هذا لم يكن في صالح جهازي PlayStation 4 وXbox One، حيث كانت وحدة تحكم الألعاب Nintendo Switch هي الأكثر مبيعا خلال شهر يوليو في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لشركة تتبع الصناعة The NPD Group، وبحسب موقع VentureBeat الأمريكى، فتتوفر بيانات مبيعات ألعاب الفيديو والأجهزة في الولايات المتحدة بشكل شهري مستمر ودائماً يبقى الضوء مُسلط لبعض من الوقت على جهاز أو لعبة معينة، وقد تمكن Nintendo Switch من الانتقال من قوة إلى قوة فيما يتعلق بالمبيعات على الرغم من أن هذا العام هو عامًا ضعيفًا للأجهزة المنزلية.

وقد أرجع المحللون قوة هذه المبيعات إلى لعبة Animal Crossing: New Horizons في الآونة الأخيرة، في الواقع أعلنت Nintendo أن مبيعات Nintendo Switch في جميع أنحاء العالم قد بلغت 61.44 مليون اعتبارًا من 30 يونيو من هذا العام، وبشكل عام، بلغ الإنفاق على الأجهزة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو 166 مليون دولار بانخفاض 2٪ عن يوليو 2019 وفي الوقت نفسه بلغ الإنفاق على الأجهزة منذ بداية العام وحتى تاريخه 1.8 مليار دولار، بزيادة 22٪ على أساس سنوي.

وقد كان اللاعبون الأمريكيون ينفقون بالفعل الكثير على لوحات الألعاب وسماعات الرأس لممارسة ألعاب مثل Fortnite وCall of Duty: Warzone، ولكن مع بقاء الأشخاص في منازلهم بسبب فيروس كورونا، أصبحت لوحات الألعاب وسماعات الرأس أكثر أهمية، حيث يحتاج اللاعبون إلى اللعب مع العائلة في منازلهم أو للتواصل مع الأصدقاء العالقين أيضًا في الداخل.

وقال احد المحللين: "كان الإنفاق على الإكسسوارات حتى تاريخه أعلى بنسبة 24٪ عن العام الماضي، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.3 مليار دولار"، واضاف: "حققت كل من Gamepad، وسماعة الرأس، وعجلات القيادة إنفاقًا قياسيًا في هذه الفترة."