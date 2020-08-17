شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تعليقا على إزالة Fortnite: معركة أبل ليست من أجل المال بل الحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، سلسلة من التعليقات العامة على حسابه الشخصي على تويتر بخصوص المعركة القانونية التي بدأها مطور Fortnite مع أبل أمس، بعد إزالة الشركة للعبة من App Store، حيث يقول سويني إن القتال لا يتعلق بالمال، بل يقول إن Epic تناضل من أجل الحريات الأساسية لجميع المستهلكين والمطورين.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، وأضاف سوينى، "على المستوى الأساسي، نحن نكافح من أجل حرية الأشخاص الذين اشتروا الهواتف الذكية في تثبيت التطبيقات من المصادر التي يختارونها، وحرية منشئي التطبيقات في توزيعها حسب رغبتهم، وحرية كلتا المجموعتين في ممارسة الأعمال مباشرة".

وأوضح سويني. "الحجة المعارضة الأساسية هي: يمكن لعلامات الهواتف الذكية أن تفعل ما تشاء.. هذه فكرة مروعة"، مضيفا "كلنا لدينا حقوق ، وعلينا أن نكافح للدفاع عن حقوقنا ضد كل من ينكرها.. حتى لو كان ذلك يعني محاربة شركة محبوبة مثل أبل ".

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نظمت Epic عرضًا عامًا مصممًا لتسليط الضوء على ما تدعي أنه ممارسات احتكارية مزعومة لشركة أبل، حيث تواجه Epic مشكلة مع تشغيل أبل لمتجر App Store والقواعد التي تمنع المطورين من استخدام أنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية والتي تتجاوز الحد القياسي للسوق بنسبة 30٪، بالإضافة إلى القيود التي تمنع المطورين من توزيع البرامج مباشرة على المستهلكين.

جدير بالذكر أنه بدأ الخلاف عندما قام مطور اللعبة بتطبيق نظام الدفع الخاص به في إصدارات iOS و Android من Fortnite، عندما قامت أبل (بإزالة التطبيق لانتهاكه إرشادات المطور الخاصة بها، وأطلقت Epic حملة متفجرة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار #FreeFortnite، كاملة مع شكوى قانونية من 62 صفحة ودعوى قضائية، بالإضافة إلى مقطع فيديو يسخر من شركة Apple الشهيرة بإعلان Macintosh الذي تم بثه مباشرة على يوتيوب، وتم تشغيله داخل عالم Fortnite نفسه.