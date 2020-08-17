شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق الفضاء.. ايه الفرق بين الكوكب والكويكب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلئ الفضاء بالعديد من الاجرام السماوية التى تختلف مصطلحاتها بحسب طبيعتها، بما في ذلك النجوم والكواكب والكويكبات والثقوب السوداء وغيرها من الأشياء التى يمتلئ بها الفضاء الشاسع، وفيما يلى نعرض الفارق بين الكواكب والكويكبات، خاصة وأن تسمية الأثنين متقاربة بشكل كبير، وفيما يلى أبرز الفروق والاختلافات:

- الكوكب:

هو جسم معتم لا يصدر ضوء، ويدور حول الشمس، فيما يسمى بالمجموعة الشمسية وهناك الكواكب الصخرية والكواكب الغازية وقد اكتشف علماء الفضاء الآلاف من الكواكب خارج المجموعة الشمسية ولكنها لا تزال مجهولة وغامضة، ويوجد منها الكواكب الصخرية والتى تحتوي على المعادن والصخور لذا تعد عالية الكثافة مقارنة بالأنواع الاخرى من الكواكب، كما تتميز ايضا بحجمها الصغير نوعا ما، ويوجد لهذه الكواكب عدد من الأقمار فالأرض والمريخ لديهما اقمار بينما لا يمتلك الزهرة وعطارد اية اقمار.

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كما توجد كواكب غازية والتى تتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم، مثل زحل والمشتري ونبتون وأورانوس، وعلى عكس احجامها تكون كبيرة وكثافتها قليلة، كما تمتلك عدد كبير من الاقمار ولها قدرة كبيرة على جذب الكويكبات والمذنبات، وتتميز ايضا بجاذبيتها العالية التي تمتد لمسافات بعيدة.

الكويكب:

هو جرم سماوي متوسط الحجم فهو أكبر من النيزك واصغر من الكوكب، ويوجد في المجموعة الشمسية الآلاف من الكويكبات، وهناك اعتقاد بان الكثير من هذه الكويكبات هي بقايا متشظية من الكواكب المصغرة، وهناك نطاقين من الكويكبات، النطاق الأول يقع ما بين المشتري والمريخ ويطلق عليه اسم حزام الكويكبات، يفصل بين الكواكب الخارجية والداخلية، أما النطاق الثاني، فيقع على الحدود الخارجية للمجموعة الشمسية، ويعرف باسم "حزام كوبير".

وتتسبب الجاذبية الكبيرة لكواكب المجموعة الشمسية في جذب بعض من كويكبات كوبير، وقد يفسر هذا الأمر وجود العدد الكبير من الأقمار حول الكواكب الخارجية، كما يتشابه سطحها مع سطح المذنبات الى حد كبير، ويطلق عليها العديد من المسميات متنوعة، مثل: القناطير والطرادات النبتونية، والأجرام وراء نبتونية.