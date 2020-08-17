شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو Pinterest ينظمون إضرابا افتراضيًا للاحتجاج على التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم موظفو Pinterest إضرابًا افتراضيًا للاحتجاج على التمييز في الشركة، وذلك في عريضة نُشرت على تطبيق الشبكات Blind، حيث دعا الموظفون إلى التضامن مع ثلاث نساء بارزات اتهمن الشركة مؤخرًا بعدم المساواة العرقية والجنسانية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أنباء عن قيام المديرة التنفيذية السابقة للعمليات فرانسواز بروجر بمقاضاة Pinterest بسبب التمييز بين الجنسين، وقالت بروجر، التي انضمت إلى الشركة في عام 2018، إنها تلقت أجرًا أقل من زملائها الذكور، واستُبعدت من الاجتماعات المهمة.

كما أنها بعد أن تحدثت عن سوء معاملتها، حيث طُردت بحسب شكواها، وبدأ التدقيق في معاملة Pinterest للنساء في يونيو 2020 عندما اتهمت Ifeoma Ozoma و Aerica Shimizu Banks ، وهما امرأتان من السود عملتا في فريق السياسة، الشركة بالتمييز العنصري والجنساني على تويتر.

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وأحدثت الأخبار عاصفة نارية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Pinterest هي شركة تقدم خدماتها للنساء على وجه التحديد وتم الإشادة بها لقيادتها صناعة التكنولوجيا في السياسات التي تحظر العنصرية والمعلومات الخاطئة على المنصة.

وقالت Pinterest في بيان، إنها تحترم قرار الموظفين بالانسحاب، حيث قال المتحدث : لدى القيادة والموظفين في Pinterest هدف مشترك يتمثل في بناء وتعزيز شركة يمكننا جميعًا أن نفخر بها.. نحن نعلم أن لدينا عملًا حقيقيًا يتعين علينا القيام به وندرك أن مهمتنا هي بناء بيئة متنوعة ومنصفة وشاملة للجميع."