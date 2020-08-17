شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو Pinterest ينظمون إضرابا افتراضيًا للاحتجاج على التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر
كما أنها بعد أن تحدثت عن سوء معاملتها، حيث طُردت بحسب شكواها، وبدأ التدقيق في معاملة Pinterest للنساء في يونيو 2020 عندما اتهمت Ifeoma Ozoma و Aerica Shimizu Banks ، وهما امرأتان من السود عملتا في فريق السياسة، الشركة بالتمييز العنصري والجنساني على تويتر.
وأحدثت الأخبار عاصفة نارية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Pinterest هي شركة تقدم خدماتها للنساء على وجه التحديد وتم الإشادة بها لقيادتها صناعة التكنولوجيا في السياسات التي تحظر العنصرية والمعلومات الخاطئة على المنصة.
وقالت Pinterest في بيان، إنها تحترم قرار الموظفين بالانسحاب، حيث قال المتحدث : لدى القيادة والموظفين في Pinterest هدف مشترك يتمثل في بناء وتعزيز شركة يمكننا جميعًا أن نفخر بها.. نحن نعلم أن لدينا عملًا حقيقيًا يتعين علينا القيام به وندرك أن مهمتنا هي بناء بيئة متنوعة ومنصفة وشاملة للجميع."
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: موظفو Pinterest ينظمون إضرابا افتراضيًا للاحتجاج على التمييز ضد المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.