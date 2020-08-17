شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء يرصدون ظاهرتين فريدتين التقيا على الأرض فى نفس الوقت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت عدسة كاميرا بمحطة الفضاء الدولية، التقاء ظاهرتين أرضيتين ساحرتين في نفس الوقت واللحظة، حدثتا في الآونة الأخيرة، حيث نشر حساب NASA Earth عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهاتين الظاهرتين، معلقة عليها :"التقاء ظاهرتان ملونتان في الغلاف الجوي، الشفق القطبي والتوهج الجوي ، قبل الفجر مباشرة في صورة لرائد لفضاء".



ظاهرتان تضربان الأرض في وقت واحد (1)

وأظهرت الصورة التي نشرها حساب NASA Earth عبر تويتر خصلات الشفق القطبي الخضراء المتموجة ذات القمم الحمراء تتقاطع مع النطاق الأحمر والأصفر الصامت للتوهج الجوي.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فقد اجتمعت اثنتان من أكثر ظواهر الغلاف الجوي العلوي للأرض إثارة في صورة واحدة، حيث يمكن رصد ظاهرتي الشفق القطبي والتوهج الجوي، قبل الفجر مباشرة.

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ظاهرتان تضربان الأرض في وقت واحد (2)

والتقطت الصورة خلال مرور محطة الفضاء الدولية جنوب شبه جزيرة ألاسكا، في وقت شروق الشمس على الأرض، فيما أضافت الشمس المشرقة، خلف طرف الأرض وقت التقاط هذه الصورة، لونا أزرقا عميقا إلى الأفق، مع وجود أضواء المدن الظاهرة في كولومبيا البريطانية وألبرتا الكندية.



ظاهرتان تضربان الأرض في وقت واحد (3)



ظاهرتان تضربان الأرض في وقت واحد (4)