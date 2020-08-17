أفضل برامج الكتابة على الصور بالعربي – المصمم العربي

فكرة الكتابة على الصور هي واحدة من أقدم الأفكار التي يحتاجها أي مصمم في أي مكان حول العالم، بينما كانت الكتابة على الصور في الماضي غرضاً وشيئاً يحاول الكثيرين الوصول إليه الآن أصبحت مجرد أداة يستخدمها المصممون والمطورون على حد سواء لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه في برامجه وتصميماتهم.

ناهيك عن أن الكتابة على الصور فتحت مجال عمل جديد لكثير من صناع المحتوى الذين يرغبون في نقل محتواهم بطريقة مكتوبة سهلة وبسيطة وتصل إلى المتلقي بكل سهولة، أصبح لا يوجد حل أفضل من أن تضع صورة وتقوم بالكتابة عليها بشكل خفيف لتستعرض محتوى هذه الصورة ولترسل رسالة سريعة تصل إلى المتلقي بسهولة كبيرة.

سنتحدث معكم اليوم عن تطبيق المصمم العربي وهو أشهر برامج الكتابة على الصور بالعربي على الإطلاق وهو مخصص للكتابة باللغة العربية فهذا يعني أنه يمتلك الكثير من الإختيارات للكتابة باللغة العربية والتعديل الخاص بها و

الكتابة على الصور باستخدام المصمم العربي :

كما قلنا فإن برنامج المصمم العربي يعتبر واحداً من أفضل البرامج وأشهرهم عندما يتعلق الأمر بالكتابة على الصور، أهم ما يميز هذا البرنامج هو أنه مقدم ليخدم اللغة العربية بشكل أساسي، بالطبع يمكنك استخدامه للكتابة باللغة الإنجليزية على المقالات والمواضيع المختلفة ولكن الأفضل له فعلاً هو الكتابة باللغة العربية بخطوط مميزة وتنوعات كثيرة لهذه الخطوط.

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يمكنك بالطبع الكتابة على الصورة التي تختارها من الاستوديو او من الكاميرا او حتى صورة جديدة ستلتقطها خصيصاً للكتابة عليها، يمكنك أيضاً الكتابة على خلفية بلون معين تحدده أو اختيار مجموعة من الالوان التي يمكنك الكتابة عليها.

يمكنك أيضاً إضافة مجموعة من الأشكال الهندسية عن طريق الفرشاة لإضافة مؤثرات مميزة تضيف جمالاً على تصميمك النهائي ويمكنك أيضاً اضافة التشكيل بالشكل الذي ترغب به مع تلوينه بشكل منفصل عن باقي النص إن كنت ترغب في ذلك .

يمتلك تطبيق المصمم العربي قائمة جانبية للتحكم في الطبقات المختلفة للتصميم الخاص بك وترتيبه وترتيب عناصر التصميم الخاص بك أيضاً مع إمكانية دمج الصور ودمج عناصر مختلفة في التصميم الخاص بك إن كنت ترغب في ذلك أو حتى قفل العنصر لمنع التعديل عليه بالخطأ مع إمكانية إخفائه إن كنت ترغب في ذلك.

هناك أيضاً جمل وعبارات مكتوبة ومخزنة مسبقاً داخل التطبيق يمكنك الاختيار منها كما ترغب سواءً للتهنئة بالعيد أو الكثير من المناسبات الأخرى المخزنة داخل التطبيق.

من أهم المميزات والتي تجعلنا نرشح لكم تطبيق المصمم العربية كأفضل برنامج للكتابة على الصور كونه يحصل على مجموعة مستمرة ومتنوعة من التحديثات الدورية وهذا الذي يجعل التطبيق يمتلك مكتبة واسعة من التعديلات التي تزداد وتزيد من إمكانية البرنامج وجدواه بشكل اكثر.

تحميل برنامج المصمم العربي أفضل برنامج كتابة على الصور بالعربي :

يمكنك تحميل برنامج المصمم العربي بسهولة من على متجر اندرويد من هنا ( Google Play ) مع الأسف البرنامج لم يحصل بعد على نسخة IOS ولكن فور أن يحصل عليها سننقلها لكم

يمكنك أيضاً الإطلاع على المواقع للكتابة على الصور أون لاين .