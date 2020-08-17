شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل معركة أبل مع صناعة الألعاب ومستقبل متجر تطبيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط شركة أبل علاقة معقدة مع صناعة الألعاب، ولكن هذا الشهر انزلقت هذه العلاقة إلى حرب قانونية وتنظيمية مريرة وعلنية للغاية يمكن أن تشكل مستقبل تطبيقات iPhone، وحدث التصعيد الأول عندما عرضت Apple بعبارات واضحة سبب عدم وجود خطط للموافقة على خدمات الألعاب السحابية من منافسيها التقنيين Google و Microsoft.

وفقا لما ذكره موقع "The verge"، كان الثانى عندما أطلقت شركة أبل لعبة battle royale الشهيرة على نطاق واسع، والتي اتخذت خطوة حازمة مع Fortnite بإزالتها من متجر التطبيقات بعد أن استفزت شركة Epic Games الشركة منشئها بتحديث مخالف للقواعد.

ردت Epic على إزالة شركة أبل بدعوى قضائية ضد الاحتكار، تم إعدادها مسبقًا ومكتملة بشكوى قانونية مفصلة من 62 صفحة.

قد تكون حجة قوية بما يكفي لفرض تغييرات طويلة الأمد على أعمال أبل، لكن الأداء العام الدرامي لشركة Epic، يضع العداء مع أبل على أنه معركة تحد بين الخير والشر، حيث تفرض شركة أبل ضرائب قوية على المطورين وتقييدهم، فتقول شكوى Epic أن السلوك يخرق القانون أيضًا.

وتقاضي الشركة أيضًا جوجل لأسباب مماثلة، بعد أن أزالت Google Fortnite من متجر Play الخاص بها.

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وأوضحت Epic في مقطع فيديو غير مسبوق يسخر من إعلان Apple Macintosh الشهير "1984"، إعلان تم بثه مباشرة للاعبين في عالم Fortnite الافتراضي نفسه، الهدف الأساسي هنا هو Apple وإشرافها الطويل الأمد والمثير للجدل غالبًا على iOS.

وقد تجعل أي من تحركات أبل، الخاصة بسحب Fortnite أو حظر خدمات الألعاب السحابية، اللاعبين متشككين بشأن سيطرة أبل على App Store والتزام الشركة بجلب أفضل الألعاب إلى الهاتف المحمول والاحتفاظ بها هناك.

تواجه شركة أبل خطر فقدان جيل من مالكي الهواتف الذكية من الشباب المحبين للألعاب والذين قد يفضلون المنصات والخدمات التي أظهر صانع iPhone أنه لا يتحكم فيها كثيرًا.

كما أنه عندما أوضحت الشركة سبب عدم إمكانية وجود Google Stadia و Microsoft xCloud على نظام التشغيل iOS ، كانت إدانة هذه الخطوة سريعة، حيث وصف Macworld هذه الخطوة بأنها "سخيفة بشكل واضح"، وقال موقع AppleInsider إنها "عدائية للمستهلكين"، حتى أن مدون أبل John Gruber من Daring Fireball وصفها بأنها "غير منطقية" في كتابته.