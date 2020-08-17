شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف قصة تغير اسم eBay عدة مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع " rewindandcapture"، كان اسم الشركة الأصلي يُطلق عليه AuctionWeb، إلا أن هذا الاسم لم يستمر إلا حتى عام 1997، وكان موقع eBay تحت مظلة Echo Bay Technology Group، وهي شركة استشارية تابعة لشركة Omidyar.

حاول Omidyar تسجيل اسم echobay.com، لكن النطاق مسجل بالفعل من جانب شركة Echo Bay Mines، وهي شركة تعدين الذهب.

في ذلك الوقت، أطلق عليه العديد من العملاء اسم eBay.com لذلك قرر استخدام النسخة المكثفة، هناك أكثر من مليون قائمة في سوق ebay في أي وقت.

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يستضيف موقع eBay الكثير من العناصر اليومية، ولكن تم تشكيل شخصية علامتهم التجارية حقًا من خلال القوائم الفردية والغريبة مثل قطعة علكة مستعملة أو فاتورة دولار واحد، والتي تم بيعها بالمزاد العلني.

في عام 2001 بيعت طائرة جلف ستريم جت 11 مقابل 4.1 مليون دولار، ولكنه ليس أغلى شيء تم بيعه على موقع ebay حتى الآن، ففي عام 2005، تم بيع "يخت جيجا" بـ 140 مليون دولار.

يحتوي اليخت على 10 أجنحة متعددة المستويات، وثماني غرف ضيوف، وصالون، وغرفة سينما، وغرفة تمرين، ومكتب، وبالطبع مكان لهبوط الطائرات المروحية.