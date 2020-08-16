شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة أمريكية خارقة يمكنها السير أكثر من 1600 كم ولا ينفد وقودها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سيارات أمريكية عن "سيارة خارقة" جديدة تعمل بالهيدروجين، ويمكن أن تقطع أكثر من 1600 كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن تبلغ سرعة سيارة XP-1 من Hyperion من صفر إلى 100 كم/ساعة فى الساعة فى 2.2 ثانية، فيما تقول الشركة المصنعة إن السرعة القصوى لـXP-1 وصلت إلى 350 كم/ساعة.



تصميم السيارة

وعلى الرغم من أن السيارة الجديدة لا ينبعث عنها عادة سوى بخار الماء، إلا أن فصل الهيدروجين عن الأكسجين عملية شاقة تتطلب موارد غير متجددة مثل الفحم أو الغاز الطبيعى، وبالتالى تقلل هذه النقطة بيع السيارات بوقود الهيدروجين كبديل صديق للبيئة.

كما من المقرر أن يتم إنتاج 300 سيارة فقط فى عام 2022، لتنضم إلى العديد من سيارات أخرى تعمل بالهيدروجين فى الأسواق.



السيارة عن قرب

وتعد السيارة XP-1، وهى من فئة الرودستر عالية التقنية، فهى نتاجا لما يقرب من عقد من التطوير، وتم تزويدها بنظام دفع رباعى وناقل الحركة ثلاثى السرعات.

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وتساعد العناصر الديناميكية الهوائية خلف الأبواب على الانعطاف بسرعة عالية ومضاعفة، كما تقوم الألواح الشمسية على جسم السيارة الخارجى بتغيير وضعها لتتناسب مع مسار الشمس، أما داخل المقصورة، فيوجد شاشة منحنية مقاس 98 بوصة بينما لا تحتاج أدوات التحكم إلى اللمس وإنما تعمل بمجرد إيماءة.

فى السياق أيضاً، توفر المظلة الزجاجية الملتفة رؤية بزاوية 360 درجة للعالم الخارجى، وتم تصنيع الهيكل الخارجى خفيف الوزن من الكربون والتيتانيوم.

كما لا يتطلب الأمر سوى بضع دقائق للتزود بالوقود، ويعد هذا أسرع بكثير مقارنة بالساعات الطويلة، التى يتطلبها شحن بطاريات السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تفوقها على نظيراتها الكهربائية فى مدى توافقها مع الطقس قارس البرودة.



سيارة أمريكية

وتخزن سيارة XP-1 الطاقة فى خزانات ألياف الكربون بدلاً من بطارية ليثيوم أيون ضخمة. وعلى عكس الوقود الأحفورى، يتوفر الهيدروجين بسهولة وقابل للتجديد ولا ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون والانبعاثات الضارة الأخرى.

وقال أنجيلو كافانتاريس، الرئيس التنفيذى للشركة المصنعة Hyperion، قائلًا: إن الغرض الرئيسى هو الترويج للهيدروجين كمصدر وقود آمن وفعال، موضحاً أنه "تم تصميم سيارة XP-1 جزئيًا لتكون أداة تعليمية للجماهير".