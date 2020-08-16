تكنولوجيا: Oppo تطلق إعلان تشويقي للإصدار المحدود المرتقب RENO 4 PRO ARTIST

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار محدود من هاتف RENO 4 PRO، ولقد نشرت إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق هاتف RENO 4 PRO ARTIST قريباً.

كانت شركة Oppo قد كشفت النقاب عن هاتفي Reno 4 وReno 4 Pro في السوق الصيني خلال شهر يونيو، حيث انطلق الهاتفين بإعدادات جيدة في الكاميرة، مع معالج Snapdragon 765G، وميزة الإتصال بشبكات 5G، وهي الرقاقة ذاتها التي قدمت في هاتف Oppo Reno 3 Pro.

بينما جاءت الإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية من هاتفي Reno 4 و Reno 4 Pro برقاقة معالج Snapdragon 720G، ودعم لشبكات LTE فقط،

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وتستهدف علامة Oppo Reno التجارية التركيز بشكل خاص على ترقية الكاميرة وتصميم الهاتف، لذا تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الخاص من الهاتف RENO 4 PRO ARTIST الذي صمم بالتعاون مع المصمم James Jean الذي أشتهر بالتصاميم المميزة للأغلفة، ومن المتوقع أن يقدم تصميم مميز في الإصدار الخاص من هاتف Oppo المرتقب.

ويشير الإعلان التشويقي إلى أن هاتف RENO 4 PRO ARTIST يأتي بتصميم مستوحى من الثقافة الآسيوية القديمة أو الثقافة الصينية بشكل خاص، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تفاصيل كاملة حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي في 17 من أغسطس.

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