شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 مزايا جديدة قادمة لتطبيق واتس آب.. الدردشة على أكثر من حساب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك هو أحد أكثر منصات الدردشة شعبية في العالم، سواء كانت ميزات مثل البحث المتقدم أو الرموز التعبيرية أو التحسينات على خيارات الخصوصية، فهناك دائمًا شيء جديد يعمل عليه واتس آب، وفيما يلى نعرض 11 ميزة جديدة وقادمة لتطبيق واتس آب يجب الانتباه إليها كما يلى:

- إجراء دردشة فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا باستخدام Messenger Rooms:

يتيح تكامل Rooms الآن لمستخدمي واتس آب إنشاء غرفة جديدة والانضمام إلى دعوة مباشرة من واتس آب ويب أو واتس آب لسطح المكتب، تتيح ميزة مؤتمرات الفيديو في Messenger للمستخدمين الدردشة مع ما يصل إلى 50 شخصًا في مكالمة فيديو واحدة.

-دعم واتس آب لأجهزة متعددة للدردشة عبرها في وقت واحد:

مع دعم الأجهزة المتعدد، ستتلقى جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها بهذا الحساب رسالة، وعلاوة على ذلك، ستكون جميع الإجراءات السابقة مثل تمييز رسالة بنجمة وأرشفة الدردشات متزامنة عبر جميع الأجهزة.

-الحصول على 138 رمز تعبيري جديد:

طرح واتس آب 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا في أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد من التطبيق، حيث تضيف هذه الرموز التعبيرية مهنًا جديدة مثل الطاهي والمزارع والرسام من بين آخرين، كما أنها تجلب رموز تعبيرية "عنصرية" جديدة ورمز كرسي متحرك والمزيد.

- يضيف واتس آب خيار "كتم صوت دائم" للمحادثات الجماعية

يمكن أن تكون إشعارات واتس آب مزعجة، خاصة إذا كنت قد انضممت إلى مجموعتين من المجموعات النشطة للغاية، باستخدام هذا الخيار، ستتمكن من تجاهل الإشعارات بشكل دائم في مثل هذه الدردشات.

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- رمز الاستجابة السريعة واتس آب لإضافة جهات اتصال جديدة:

إذا أراد مستخدمو واتس آب إضافة شخص جديد إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، فإن مسح رمز واتس آب QR ينجز المهمة بسهولة.

-يمكن استخدام ملصقات واتس آب المتحركة لجعل الدردشات حية

الملصقات المتحركة شيء جديد على واتس آب، واعتبارًا من الآن، هناك أربع حزم ملصقات متحركة متاحة للتنزيل - Chummy Chum Chums وRico’s Sweet Life وBright Days وMoody Foodies، ويمكنك استخدام هذه لجعل الدردشات حية.

-القدرة على التركيز على مشارك في مكالمة فيديو من اختيارك داخل مكالمة جماعية واتس آب:

سيسمح واتس آب للمستخدمين بالضغط مع الاستمرار على فيديو المشارك - فى مكالمة جماعية تصل إلى 8 أشخاص - لتحويله إلى وضع ملء الشاشة في مكالمة جماعية.

- واتس آب ويب يحصل على وضع Dark Mode أيضًا:

تم تعيين واتس آب على طرح الوضع المظلم على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين، سينطبق هذا على كل من الويب وسطح المكتب.

-اجراء مكالمة فيديو جماعية على واتس آب بضغطة زر واحدة:

يضيف واتس آب رمز فيديو في الدردشات الجماعية للسماح للمشاركين في المجموعة ببدء مكالمة فيديو جماعية بسرعة.

- اختصارات جهات الاتصال ، صوت أفضل ، فقاعة دردشة جديدة تأتي إلى واتس آب:

هناك رمز يعرض أحدث صورة عرض لاختصار جهة اتصال أيضًا، وقد قام واتس آب بتحسين دعم Voice Over، وهناك فقاعات دردشة ملونة جديدة قادمة إلى واتس آب.