شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لتلفزيونك الذكى التجسس عليك؟ خبير روسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الخبير الروسى فى علوم التكنولوجيا، أرسينى تشيلسين، أن أجهزة التلفاز الذكية الحديثة قادرة على مراقبة الناس وتسجيل كل نشاطاتهم بالصوت والصورة، وفى مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أشار تشيلسين أن الأجهزة الحديثة والتى تحتوى على كاميرا قادرة على تسجيل وتوثيق كل اللحظات فى المنزل بالصوت والصورة، وذلك من خلال تنزيل بعض التطبيقات على الجهاز أبرزها التى تساعد الشخص على تشغيل التلفاز وإيقافه عبر الصوت أو حركات اليد.

وأكد الخبير الروسى أن كل أجهزة التلفاز الذكية الجديدة لديها إمكانية تسجيل الأصوات حتى ولو كانت الجهاز لا يعمل، وأشار أن التلفاز قادر على إرسال ملفات الصوت إلى الشركة المصنعة لهذه الأجهزة وهناك يتم فك الشيفرة والحصول على التسجيل بدون أى متاعب.

ولم يكن هذا التحذير الأول، بل حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من قبل عن إمكانية تلاعب الهاكرز بالتفلزيونات الذكية، حيث قال في منشور له بديسمبر الماضى:" يمكن للهاكرز التحكم في التلفزيونات الذكية غير الأمنة، حيث يمكنهم تغيير القنوات واللعب باستخدام مستوى الصوت وعرض مقاطع الفيديو غير المناسبة للأطفال، وفي أسوأ السيناريوهات، يمكنهم تشغيل الكاميرا والميكروفون في غرفة نومك والتسلل إليك عبر الإنترنت بصمت."

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أنه على الرغم من أن المتسللين قد لا يتمكنوا من الوصول إلى التلفزيون الذكي المغلق مباشرة، فمن الممكن أن جهاز التلفزيون الخاص بك يمكن أن يمنحه وسيلة سهلة للعمل في الخلفية من خلال جهاز الراوتر الخاص بك.