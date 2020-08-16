شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف: 40% من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة DFC Intelligence للإحصاءات السوقية، عن مدي انتشار صناعة الألعاب حول العالم وتأثيرها الكبير، حيث كشفت الدراسة عن بعض الأرقام الصادمة، بما في ذلك أن هناك ما يصل إلى 3.1 مليار شخص حول العالم يمارسون ألعاب الفيديو، وهو ما يمثل حوالى 40% من جملة سكان العالم.

وبحسب موقع wccftech الأمريكى، فإن نصف هؤلاء اللاعبين يمارسون الألعاب عبر الهواتف الذكية، حيث قال التقرير أن ألعاب الموبايل هي الأسرع نموا فيما يتعلق بمختلف الألعاب، فيما يمثل لاعبي المنصات المنزلية حوالى 8% فقط من إجمالي اللاعبين، لكنهم في نفس الوقت هم الأكثر انفاقا على الالعاب.

وفي نفس السياق، هناك ما يصل إلى 1.8 مليار من المجموع الكلي من لاعبي الأجهزة المكتبية PC أو اللاب توب، بنسبة تساوي 48% من النسبة الكلية ولكن تلك النسبة تتضمن بعض لاعبي المنصات المنزلية والهواتف أيضاً، وفيما يتعلق بالتقسيم الجغرافي، نجد أن قارة أسيا تأتى في المركز الاول من حيث أكثر عدد للاعبين في العالم بحوالي 1.48 مليار.

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وفى المركز الثاني تأتى قارة أوربا بحوالى 668 مليون لاعب، ثم أمريكا اللاتينية بـ 383 مليون لاعب، وفي المركز الأخير تأتي قارة أمريكا الشمالية بـ 261 مليون، وفيما يتعلق بمستخدمي الهواتف الذكية لممارسة الألعاب، نجد أن أسيا تأتى في المركز الاول بنسبة 53% يليها أوروبا بـ 17% ومن ثم أمريكا اللاتينية بـ 11%.