شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنها.. يعني إيه خدمة Apple One المنتظرة مع أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لطرح مجموعة جديدة من خدمات الاشتراك المسماة "Apple One"بحلول شهر أكتوبر، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرج، حيث من المنتظر أن توفر المجموعة الجديدة من خدمات الاشتراك المسماة "Apple One" للعملاء بالاشتراك في العديد من خدمات أبل الرقمية معًا.

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ما هى خدمة Apple One؟

هي عبارة عن نظام اشتراك شهري في خدمات أبل المختلفة، والذى يعتبر أقل مما لو تم الاشتراك في الخدمات بشكل فردي، ومن المقرر إطلاق باقات اشتراك "Apple One" في شهر أكتوبر مع نماذج هواتف أيفون الجديدة، حيث تسعى أبل من خلال هذه الخدمة لتشجيع العملاء على الاشتراك في خدمات آبل المتعددة، مما يولد المزيد من الإيرادات.

ولدى شركة آبل هدف مالي يتمثل بتجاوز حاجز 600 مليون مشترك في خدمات الاشتراك بحلول نهاية عام 2020، وقالت الشركة: إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، وإن حزمة خدماتها ستزيد من التبني، وستكون هناك مستويات مختلفة، بحيث تشمل الحزمة الأساسية "Apple Music" و "+Apple TV"، في حين أن الحزمة الثانية تتضمن "Apple Music" و "+Apple TV" وخدمة ألعاب "Apple Arcade".

في حين أن الحزمة الثالثة "Apple Music" و "+Apple TV" و "Apple Arcade" و "+Apple News"، أما الحزمة الأكثر تكلفة فتتضمن كل الخدمات السابقة، بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية في "iCloud" للملفات والصور، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما إذا كان "Apple One" هو الاسم المخطط للحزمة عندما يتم الإعلان عنها، أو كونه الاسم المستخدم فقط للإشارة إلى الحزمة داخليًا في آبل.