تكنولوجيا: الفيس بوك تبدأ في دمج محادثات تطبيقات الماسنجر والإنستقرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الفيس بوك في إتخاذ خطوات جادة لتكامل تطبيقات التواصل الإجتماعي في الشركة، حيث تجلب الفيس بوك ميزة دمج محادثات الماسنجر والإنستقرام.

تسعى شركة الفيس بوك إلى صنع التكامل بين تطبيقات الماسنجر والواتس اب إلى جانب الإنستقرام مع إستمرار عمل التطبيقات الثلاث بشكل مستقل، ولقد رصد التغيير الأول من الفيس بوك في تطبيقي الماسنجر والإنستقرام.

بدأت الفيس بوك بالفعل في تفعيل ميزة دمج محادثات الإنستقرام والمانسجر في بعض الدول، والتي تظهر في إختيار جديد في قائمة منبثقة في تحديث التطبيقات.

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وتظهر الإشعارات الخاصة بمحادثات المستخدم في التحديث بشكل جديد، مع إختيارات للرد على الإشعارات بالرموز التعبيرية مباشرة، أو إختيار التمرير للرد على الإشعارات الواردة.

كما يحدد الإنستقرام أهم الإشعارات الواردة من الأصدقاء من مستخدمي الفيس بوك أيضاً، ومن المقرر أن يظهر التحديث مع شعار Instagram DM كبديل لشعار Messenger فقط، من جانب أخر لا تتوفر ميزة المحادثات مع الأصدقاء من مستخدمي الفيس بوك في الوقت الحالي.

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