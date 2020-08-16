تكنولوجيا: هواوي بدأت العمل لإطلاق أول هاتف بنظام تشغيل Harmony OS قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل لإطلاق أول إصدارات الشركة بنظام Harmony OS خلال الفترة القادمة، كما تتوسع هواوي بنظام التشغيل في مزيد من أجهزة الشركة قريباً.

في مؤتمر China Informatization للعام 2020 الذي انطلق في الصين في 7 من أغسطس، كشف Yu Chengdong الرئيس التنفذي لشركة هواوي عن خطط الشركة القادمة لدعم إصدارات الشركة من الساعات الذكية بنظام Harmony OS، كما تتوسع الشركة بنظام التشغيل في الأجهزة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لاحقاً.

أيضاً تقدم هواوي نظام تشغيل Harmony OS خلال الفترة القادمة في أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية، وأيضاً الهواتف الذكية.

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ولقد أكدت تفاصيل جاءت من سلاسل توريد هواوي على أن منصة HMS حققت نمو سريع خلال الفترة الماضية، من جانب أخر مازالت هواوي تواجه القيود التي فرضت على إستخدام خدمات جوجل، لذا تتجه هواوي لتطوير نظام تشغيلها الخاص لدعم أول الإصدارات قريباً.

وتشير التسريبات إلى أن تأخير هواوي في إطلاق نظام تشغيل Harmony OS على هواتفها الذكية يعود إلى العدد المحدود من التطبيقات المتوفرة لنظام التشغيل، حيث تعد التطبيقات من بين الأسباب الرئيسية لنجاح منصة التشغيل.

يذكر أن تحول هواوي بشكل كامل من نظام تشغيل الأندوريد إلى نظام Harmony OS قد يستغرق بعض الوقت، إلا أن العملاق الصيني تحقق نجاح بالفعل مع HMS الذي يحتل الآن المركز الثالث عالمياً بعد ابل وجوجل.

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