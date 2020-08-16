شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول سابق بناسا يخضع لتحقيق جنائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق تحقيق جنائي فيدرالي في مزاعم سوء السلوك من جانب مسؤول سابق في ناسا استقال فجأة من منصبه في الوكالة في مايو، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، حيث يحقق المدعون فيما إذا كان المسؤول قد كشف بشكل غير قانوني عن معلومات لشركة Boeing حول كيفية التنافس على بناء مركبة هبوط بشرية جديدة على سطح القمر تابعة لناسا، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن هدف التحقيق هو دوج لوفيرو، الذي كان مديرًا مشاركًا في وكالة ناسا لرحلات الفضاء البشرية لمدة ستة أشهر تقريبًا.

وغادر لوفيرو ناسا في 19 مايو فجأة قبل أسبوع واحد فقط من استعداد اثنين من رواد فضاء الوكالة للانطلاق في مهمة تاريخية مع SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال لوفيرو في ذلك الوقت، إنه خاطر في وقت مبكر من العام، وكتب في مذكرة: "المخاطر التي نتحملها، سواء كانت تقنية أو سياسية أو شخصية، كلها لها عواقب محتملة إذا حكمنا عليها بشكل غير صحيح".

وأضاف لوفيرو:"لقد جازفت بمثل هذه المخاطرة في وقت سابق من العام لأنني رأيت أنه من الضروري إنجاز مهمتنا.. الآن، مع مرور الوقت، من الواضح أنني ارتكبت خطأ في هذا الاختيار الذي يجب أن أتحمل عواقبه بمفردي ".

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وبدأت الشائعات تدور حول أن لوفيرو تصرف بشكل غير لائق أثناء تعامل ناسا للحصول على نظام هبوط بشري جديد لبرنامج Artemis التابع للوكالة، وهي مبادرة لإرسال أول امرأة إلى سطح القمر.

كانت أصدرت وكالة ناسا دعوة للشركات الخاصة في العام الماضي، لتقديم تصميمات لمركبات هبوط يمكنها نقل رواد الفضاء من وإلى القمر.

وبحسب ما ورد قدمت شركة Boeing في مجال الفضاء الجوي عرضًا، والآن يتساءل المحققون في مكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة عما إذا كان لوفيرو حاول تقديم بعض المساعدة لشركة Boeing أثناء المنافسة.