شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول سابق بناسا يخضع لتحقيق جنائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وغادر لوفيرو ناسا في 19 مايو فجأة قبل أسبوع واحد فقط من استعداد اثنين من رواد فضاء الوكالة للانطلاق في مهمة تاريخية مع SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال لوفيرو في ذلك الوقت، إنه خاطر في وقت مبكر من العام، وكتب في مذكرة: "المخاطر التي نتحملها، سواء كانت تقنية أو سياسية أو شخصية، كلها لها عواقب محتملة إذا حكمنا عليها بشكل غير صحيح".
وأضاف لوفيرو:"لقد جازفت بمثل هذه المخاطرة في وقت سابق من العام لأنني رأيت أنه من الضروري إنجاز مهمتنا.. الآن، مع مرور الوقت، من الواضح أنني ارتكبت خطأ في هذا الاختيار الذي يجب أن أتحمل عواقبه بمفردي ".
وبدأت الشائعات تدور حول أن لوفيرو تصرف بشكل غير لائق أثناء تعامل ناسا للحصول على نظام هبوط بشري جديد لبرنامج Artemis التابع للوكالة، وهي مبادرة لإرسال أول امرأة إلى سطح القمر.
كانت أصدرت وكالة ناسا دعوة للشركات الخاصة في العام الماضي، لتقديم تصميمات لمركبات هبوط يمكنها نقل رواد الفضاء من وإلى القمر.
وبحسب ما ورد قدمت شركة Boeing في مجال الفضاء الجوي عرضًا، والآن يتساءل المحققون في مكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة عما إذا كان لوفيرو حاول تقديم بعض المساعدة لشركة Boeing أثناء المنافسة.
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