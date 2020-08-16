تحميل فيديو من الفيسبوك بدون برامج من المواضيع المطلوبة و التي يجب ان نهتم بها. يمكنك تحميل الفيديوهات بإستعمال برامج و بإستعمال تطبيقات اخرى متعددة سواء على ويندوز او على هاتفك المحمول لكن في هذا المقال سنذكر لك كيفية التحميل بدون برامج من خلال مواقع مخصصة لذلك. اذا كتبت Download facebook video على جوجل فقط ستخرج بأكثر من عشر مواقع لنفس الغرض. و لكن في هذا المقال سنستعمل موقع www.videotosave.com لأنه يوفر عدة جودات مختلفة. و يوفر التحميل بروابط مباشرة و سرعات عالية. فهو اختيار جيد اذا اردت تحميل فيديو من الفيسبوك.

كيفية تحميل فيديو من الفيسبوك بدون برامج

انتقل الى الموقع من خلال الرابط التالي

قم بنسخ رابط الفيديو من موقع فيسبوك

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في شريط عنوان الفيديو قم بوضع رابط الفيديو الذي تريده و قم بإنهاء اختبار التحقق ان ظهر لك

اضغط على زر Download Video

اختر الجودة التي تحب تنزيلها من القائمة و اضغط على Download video

سيبدأ التحميل الآن قم بحفظ الفيديو على جهازك الشخصي

هكذا يمكنك تحميل فيديو من الفيسبوك بدون برامج و بدون اي تطبيقات او اي اضافات لا تعلم عنها شيئًا الأمر كله بمجرد ضغطات زر بسيطة لا تطلب اي مجهودًا ولا اي شئ آخر. بالطبع كما ذكرنا هناك اكثر من عشر مواقع لتحميل فيديوهات من على فيسبوك و لكن videostosave هو واحد من افضل هذه المواقع لذلك هو الموقع الذي استعملناه في هذا الشرح. الآن اذا اعجبكم المقال و اختبرتموه يمكنكم ترك تعليقكم و رأيكم عنه في قسم التعليقات.

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