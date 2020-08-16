Apple و Google يحذفان Fortnite من على المتاجر بسبب ازمة ضريبة الـ 30% و نظام الدفع

شركتي Apple و Google قامتا بحذف لعبة Fortnite من على متجري App Store و Play Store بسبب انتهاك الشركة لضريبة الـ30% التي تفرضها الشركتين على عمليات الشراء من داخل اللعبة. حيث ان اللعبة اضافت وسيلة دفع مباشرة و مستقلة بعيدًا عن وسائل دفع الشركتين حتى تتهرب من الضريبة المفروضة مما ادى لإزالة اللعبة من المتاجر. و ردود الفعل من شركة اللعبة عن طريق رفع قضية على شركة Apple. و ذلك بعدما قامت Google بإزالة اللعبة ايضًا. و هناك العديد من التطورات في هذه القضية. لنناقش الأمر قليلًا.

ماذا نعرف؟

Fortnite تعترض على ضريبة الـ30% التي تفرضها Google و Apple

بسبب ان اللعبة انشأت نظام دفع خاص بها تم ازالة اللعبة من المتجر

رفعت شركة Epic Games قضية بسبب هذا الأمر

Google و Apple يحذفان Fortnite و Epic ترد بقضية

رفعت Epic Games الشركة المالكة للعبة Fortnite قضية على شركة Apple بسبب قيام Google و Apple بحذف اللعبة من على متجريهما. و ذلك عندما تم اصدار تحديث جديد للعبة يحمل نظام دفع مستقل. بأسعار اقل من التي تتم عن طريق المتجرين. و هذا يجعل اللعبة تتهرب من ضريبة قد وافقت عليها و هي 30% على كل عمليات الدفع التي تتم من خلال المتاجر. مما أدى لحذف اللعبة بعد ذلك و رفع القضايا. حيث ان Epic ترى ان Apple صاحبة سياسة احتكارية. و قد اصدرت اعلانًا تحت وسم #Freefortnite للمطالبة بإلغاء هذه الضريبة. دخل على الخط Spotify ايضًا الذي كانت قد رفعت على ابل قضية بسبب نفس المشكلة من فترة ولكن لم يكن هناك اهتمام كبير بها و اعلنت Spotify دعمها لشركة Epic Games في قضيتها. المضحك في الأمر ان الشركة اخذت احد اعلانات Mac القديمة لتروج لقضيتها الخاصة بها تحت وسم #FreeFortnite ايضًا.

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علاقة Google بالأمر؟

الظريف و المضحك ايضًا ان جوجل قامت بخذف اللعبة من على متجرها ايضًا. بعد ان عانت Epic لوضع اللعبة على متجر جوجل. لنفس السبب لنفس التحديث ذا وسيلة الدفع المستقلة و لنفس التهرب من نفس ضريبة الـ30% و لكن Epic لم تفعل شئ ضد جوجل نهائيًا. بل اللعبة تم حذفها من المتجر و انتهى الأمر و حتى تقوم Epic بحذف وسيلة الدفع هذه لن توافق جوجل على عودة اللعبة الى المتجر من جديد -كذلك Apple- لذلك الأمر غريب ان تقود Epic حملة ضد Apple “لتحرير Fortnite” من السياسات الإحتكارية للشركة رغم ان Google لديها سياسات مشابهة. يمكن ان السبب الوحيد لإبتعاد جوجل عن هذا الأمر هو كون اندرويد يسمح بتثبيت الألعاب و البرامج من خارج المتجر بشكل طبيعي.

هل ستنتهي مشاكل Fortnite و Google و Apple ؟

ماذا سيحدث بعد ذلك؟. لا نعلم كيف ستكون الحال في المستقبل و لكن لا اتوقع ان ينتهي الأمر بسهولة. يمكن ان يتم تغريم Epic Games بسبب قضيتها لأنها انتهكت شروط الـApp Store التي وافقت عليها بالفعل. و لكنها قررت تجاهل الشروط و بعد ذلك عندما تم حذف اللعبة قامت برفع القضية. و الأغلب ان سياسات Google و Apple لن تتغير بس ستظل كما هي و ستظل النسبة الـ30% مطلوبة من اي تطبيق به مدفوعات على المتجر. فبعد كل هذه الأعوام لا اظن ان هناك تغيير ممكن

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