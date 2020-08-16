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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من الصين اليوم على أن شركة هواوي تقدم الإصدار القادم من أجهزة MateBook X بتصميم جديد لنظام التبريد الذي لا يتضمن مروحة.
تستعد العملاق الصيني للإعلان عن عدد من الأجهزة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، والتي تتضمن مكبرات البلوتوث Huawei FreeGo، وجهاز EyeCare II، كما أكد تقرير جديد على أن العملاق الصيني تعمل أيضاً على إصدار جديد من أجهزة MateBook.
ويأتي جهاز MateBook X الجديد من هواوي بتصميم دون مروحة، حيث يتصل الأنبوب الحراري مباشرة بمحور الشاشة للتبريد، وهو نظام تبريد يستخدم للمرة الأولى من هواوي، كما يختلف عن إصدار الشركة السابق MateBook X.
ومن المقرر أن يتم إستخدام محور أو عمود الشاشة في جهاز MateBook X القادم للتبريد السلبي، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل أكثر حول آداء الجهاز مع نظام التبريد الجديد.
أيضاً يشير التقرير الذي نشر في الصين إلى أن جهاز MateBook X القادم سيضم شاشة بحجم 13 إنش، مع لوحة لمس تتميز بحساسية الضغط، كما تشير بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بوزن أخف وحجم أنحف، ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإصدار في 19 من أغسطس.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الإصدار القادم من جهاز MateBook X يقدم من هواوي بنظام تبريد لا يتضمن مروحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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