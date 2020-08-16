تكنولوجيا: HONOR تقدم جهاز HUNTER المخصص للألعاب قريباً بمؤثرات ضوئية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار HONOR الأول من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بعنوان HUNTER، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت حول هذا الجهاز كُشِف عن تصميم يتميز بمؤثرات ضوئية في الجهاز، والتي تظهر في لوحة المفاتيح وشعار العلامة التجارية في الجهاز.

بدأت الشركات المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة في الإنتقال للمنافسة في سوق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، ولقد كشفت علامة Redmi بالفعل عن جهاز Redmi G، بينما تقدم HONOR جهاز HUNTER المخصص للألعاب قريباً.

بعد إعلان HONOR مؤخراً عن خططها لإطلاق أول جهاز حاسب مخصص للألعاب بعنوان HUNTER والذي يأتي بشريحة إنتل، بدأت بعض التسريبات في الكشف عن مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي، حيث تشير التوقعات إلى أن HONOR تقدم هذا الإصدار أيضاً بالجيل العاشر من معالجات إنتل كما في جهاز Redmi G الذي أعلن عنه مؤخراً.

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وتضيف HONOR مميزات أكثر لجذب قطاع المستخدمين لهذا الإصدار، وذلك من خلال مؤثرات ضوئية في لوحة المفاتيج وشعار الجهاز، حيث يظهر شعار Honor Hunter في الإعلان التشويقي بإضاءة باللون الأزرق، مع شريط بإضاءة LED في المقدمة، كما يأتي الجزء الخلفي من جهاز الحاسب بمؤثرات ضوئية أيضاً.

ولقد نشر إعلان تشويقي سابق على Weibo كشف من خلاله نائب رئيس شركة Honor عن التصميم النحيف لهذا الحاسب المرتقب، كما أكدت بعض التفاصيل التي جاءت من الشركة على أن جهاز HONOR يأتي بأفضل آداء في وحدة المعالجة، مع نظام مميزة لتبريد الجهاز، ليدعم المستخدم بأفضل آداء في فئة أجهزة الحاسب الدفترية المخصصة للألعاب.

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