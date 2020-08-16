كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82%، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.
وتوقعت الأرصاد، في بيان، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26
مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26
قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28
كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة تصل لـ43 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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