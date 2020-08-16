شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق مبادرة لتنبيه مستخدمى هواتف أندرويد بالفيضانات قبل حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة جوجل مع لجنة المياه المركزية الهندية (CWC) لاعتماد مبادرة للتنبؤ بالفيضانات على مدار الأشهر العديدة الماضية، وقد أرسلت العديد من التنبيهات العامة إلى الأشخاص في المناطق المتضررة في جميع أنحاء الهند، وقالت جوجل في بيان إن هذه التنبيهات توفر معلومات دقيقة ومحدثة وحاسمة يمكن أن تساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سلامتهم وسلامة أسرهم وأصدقائهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، أضافت جوجل أن أي مستخدم في المنطقة المتأثرة لديه هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع تمكين خدمات الموقع سيتلقى هذه التنبيهات، فيما تعاني أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك ولاية أسام وبيهار من الفيضانات، وقالت جوجل: "نقوم حاليًا بإصدار هذه الإشعارات باللغات الإنجليزية والهندية والبنغالية، اعتمادًا على لغة الجهاز وموقع المستخدمين".

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين أيضًا الاعتماد على البحث لإدخال استعلام في منطقة متأثرة بالفيضانات للاطلاع على معلومات أساسية حول الوضع الحالي في تلك المنطقة، وإذا كان هناك حالة غمر حالية في المنطقة، سيرى المستخدم نظرة عامة مرئية للمعلومات الأساسية، بما في ذلك ارتفاع أو انخفاض منسوب المياه في اليوم التالي مع وصف للوضع الأخير يحتوي على إرشادات محددة.

وقال البيان إنه يتم عرض خريطة ملونة تشير إلى المناطق التي غمرتها المياه والضغط على هذه الخريطة يفتح عرضًا أكبر وأكثر تفصيلاً في خرائط جوجل حيث يمكن للمستخدمين التكبير للحصول على فهم أفضل لمستويات المياه في مناطق محددة، وأضافت: "نواصل التزامنا باستخدام التكنولوجيا لمساعدة الناس خاصة أثناء الكوارث الطبيعية، ونواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية لتقديم معلومات مفيدة وذات صلة في الوقت المناسب لمن هم في أمس الحاجة إليها".