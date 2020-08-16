تكنولوجيا: جوجل محرك البحث الافتراضى لمتصفح فايرفوكس حتى عام 2023

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مددت شركتى موزيلا وجوجل اتفاقيتها لإبقاء جوجل محرك البحث الافتراضي داخل متصفح فايرفوكس حتى عام 2023 على الأقل، حسبما ذكرت ZDNet، لكن لم تعلن الشركات رسميًا عن الصفقة، والتي تقدر ZDNet قيمتها بين 400 و450 مليون دولار سنويًا، لكن من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الخريف، وقد كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترتيب الحالي في نهاية عام 2020.
وقال جوستين أوكيلي، المتحدث باسم موزيلا، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge: "شراكة البحث بين موزيلا وجوجل مستمرة، مع جوجل كمزود البحث الافتراضي في متصفح فايرفوكس في العديد من الأماكن حول العالم، "لقد قمنا مؤخرًا بتمديد الشراكة، والعلاقة لا تتغير".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه موزيلا للتو عن خطط لتسريح 250 موظفًا، يمثلون حوالي ربع قوتها العاملة، وكتب الرئيس التنفيذي لشركة موزيلا Mitchell Baker في إحدى المدونات أن جائحة الفيروس التاجي "أثر بشكل كبير على عائداتنا"، وفي منشور المدونة للإعلان عن التغييرات، كتب بيكر أن الشركة ستركز على بناء منتجات جديدة "يحبها الناس ويريدون استخدامها"، وتجدد تركيزها على المجتمع، وتحدد مصادر دخل جديدة، كما قامت موزيلا بتسريح حوالي 70 شخصًا في يناير.
وتأتي معظم عائدات موزيلا من شركات محركات البحث مثل جوجل - وكذلك Yandex في روسيا وBaidu في الصين - التي تدفع مقابل أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي في فايرفوكس، وعلى مدار العقد الماضي، انخفضت حصة فايرفوكس في سوق المتصفحات، وفي ذلك الوقت، لم تؤت العديد من المنتجات الكبيرة، مثل هاتف فايرفوكس ونظام التشغيل فايرفوكس، ثمارها أبدًا.
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