تكنولوجيا: هواوي تخطط لكشف النقاب عن نظارة EYEWEAR II الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق الجيل الثاني من النظارات الذكية قريباً بعنوان EYEWEAR II، حيث يأتي الإصدار الجديد بتحسينات في التصميم مع وزن أخف مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي.

في تسريبات جاءت من الصين مؤخراً كشف عن الإصدار الجديد من نظارات هواوي الذكية EYEWEAR II،حيث أكد التقرير على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم عصري، كما يدعم مهام أكثر، أيضاً تدعم هواوي هذا الإصدار بترقية جديدة في المساعد الرقمي، كما تعمل هواوي على تقليص وزن النظارة الذكية 20 جرام تقريباً.

ولقد صمم الإصدار الأول من نظارات هواوي الذكية بالتعاون مع شركة Gentle Monster في كوريا الجنوبية، حيث أطلقت النظارة بالتزامن مع الإعلان عن Huawei P30، والذي تميز بتصميم لا يقدم واجهة، أو أزرار للتحكم، مع دعم لمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار.

ولقد رصدت صور ثلاثية الأبعاد للإصدار الجديد من نظارات هواوي الذكية Huawei Eyewear II والذي يكشف عن تصميم أصغر حجماً، كما تأتي بترقية في المواصفات والمهام المقدمة مقارنة بالإصدار الأول.

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يذكر أن شركة هواوي لم تقدم أي تفاصيل عن نظارة Huawei Eyewear II الذكية في الوقت الراهن، إلا أن رصد النظارة الذكية في تسريبات مصورة يؤكد على خطط العملاق الصيني لإطلاق هذا الإصدار قريباً، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم نظارة Huawei Eyewear II في الأسواق العالمية.

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