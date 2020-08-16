شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أدوات مجانية هتساعدك على دمج وتعديل صورك بسهولة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب التى قد تجعلك ترغب فى دمج الصور معاً، ومع ذلك ليس عليك أن تكون محترفاً فى تعديل الصور، حيث يمكنك استخدام الأدوات المجانية المتوفرة عبر الإنترنت لدمج صورك بسهولة، إليك 5 أدوات مجانية تساعدك فى دمج الصور عبر الإنترنت بسهولة:

تمكنك أداة

PineTools

من دمج عدة صور فى صورة واحدة بسرعة وسهولة، وذلك من خلال تحميل كل صورة على حدة، ثم استخدام أدوات التكبير أو التحريك لكل منها إذا أردت، ثم اختيار دمج الصور بجانب بعضها إما عموديًا أو أفقيًا

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1- أداة PineTools:

كما يمكنك تعديل الصورة، مثل: التكبير أو الاقتصاص، أو وضع حد للصورة المدمجة، واستخدام شريط التمرير لتحديد إطار الصورة، واختيار اللون، بمجرد الانتهاء اضغط على خيار (دمج) Merge لرؤية النتيجة النهائية، من هنا يمكنك تنزيل الصورة بتنسيق PNG أو JPB أو BMP.

2- أداة IMGonline:

تتيح لك أداة IMGonline دمج صورتين فى صورة واحدة مع إعدادات إضافية لجعل صورتك النهائية مثالية، كل ما عليك فعله هو تحميل كل صورة على حدة واختيار الوضع المناسب سواء رأسى أو أفقى.

ومن ثم يمكنك استخدام الإعدادات لضبط الصورة، مثل: الضبط التلقائى للأحجام بحيث تتناسب الصور مع بعضها، أو يمكنك الحفاظ على حجم صورك كما هى، أو تدويرها إذا لزم الأمر، بمجرد الانتهاء يمكنك تحديد التنسيق الذى ترغب فيه، وتحديد ما إذا كنت تريد نسخ البيانات الوصفية من الصورة الأولى، ثم انقر على خيار (موافق) Ok.

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3- أداة OnlineConvertFree:

طريقة سهلة للغاية لدمج الصور كل ما عليك القيام به هو تحميل كل صورة، واختيار وضع الصورة سواء أفقى أو رأسى، وضبط الحجم، بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام ميزات إضافية، مثل: القص أو التدوير، ثم اختيار تنسيق الصورة من القائمة المنسدلة، وبمجرد الانتهاء اضغط على زر (حفظ) Save لتنزيل الصورة المدمجة الخاصة بك.

4- أداة PhotoFunny:

يمكنك استخدامها لدمج صورتين فى صورة واحدة، وإذا كنت ترغب فى المزيد من التأثيرات فى الصورتين اللتين تريد دمجهما، فيمكنك الاختيار من بين قوالب جاهزة لصورك المدمجة.

كل ما عليك فعله هو تحديد السِمة التى تريدها ثم تحميل صورك، حيث يمكنك تحديد المربعات لإضافة نص أو ضبط الصور أو إضافة فلتر، ثم اضغط على خيار (التالي) Next، وبناءً على السِمة والخيارات التى اخترتها ستظهر لك الصورة المدمجة، وبمجرد الانتهاء اضغط على خيار (تنزيل) Download للحصول على الصورة بتنسيق JPG.

5- أداة Photo Joiner:

تساعدك على دمج الصور بطريقة أكثر احترافية وذلك من خلا توفيرها لأداة تعديل تُسمى (Editing Screen) حتى تتمكن من متابعة عملية التغييرات فى وقتها الحقيقى، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر (إضافة صور) Add Images فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ثم اختيار الصور من المجلد الموجود فى الحاسوب.

وسيتم عرض الصور فى الجانب الأيمن من الشاشة لكى تسحبها إلى لوحة التعديل، وهذا سيتيح لك ترتيبها بالطريقة التى تريدها، وإذا كنت بحاجة إلى تدوير صورة معينة أو قلبها أو تكبيرها فحددها ثم اضغط على أيقونة العين.

بمجرد أن تصبح صورك جاهزة، يمكنك استخدام الإعدادات الموجودة فى يسار لوحة التعديل لاختيار حجم الصورة النهائية وأبعادها، كما يوجد إعدادات أخرى فى الجهة اليسرى من الشاشة لإضافة نص أو تغيير وضع الصورة إلى أفقى أو رأسى أو يمكنك الضغط على خيار Facebook لإنشاء غلاف مخصص لحسابك الشخصى.