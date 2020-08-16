إحذر.. خبير روسي يكشف كيف تتجسس أجهزة التلفاز الذكية على المستخدمين

كشفت وسائل إعلامية أن أجهزة التلفاز الذكية الحديثة قادرة على "مراقبة الناس وتسجيل كل نشاطاتهم بالصوت والصورة ايضاً".

وتسمى بعض أجهزة التلفاز بـ"الذكية" بسبب إمكانية ربطها بالإنترنت، وتتيح استخدام العديد من التطبيقات وخدمات البث المتداولة عبر الشبكة العنكبوتية بشكل مباشر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الخبير في علوم التكنولوجيا، أرسيني تشيلسين، قوله إن أجهزة التلفاز الذكية تستطيع مراقبة أنشطة المستخدمين وتسجيل أنشطتهم.

وأشار تشيلسين إلى أن الأجهزة الحديثة والتي تحتوي على كاميرا قادرة على تسجيل وتوثيق كل اللحظات في المنزل بالصوت والصورة، وذلك من خلال تنزيل بعض التطبيقات على الجهاز أبرزها التي تساعد الشخص على تشغيل التلفاز وإيقافه عبر الصوت أو حركات اليد.

وأضاف الخبير أن كل أجهزة التلفاز الذكية الجديدة لديها إمكانية تسجيل الأصوات "حتى ولو كان الجهاز لا يعمل".

ولفت تشيلسين إلى أن التلفاز قادر على إرسال ملفات الصوت إلى الشركة المصنعة لهذه الأجهزة وهناك يتم فك الشيفرة والحصول على التسجيل بدون أي متاعب.

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والعام الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بياناً حذر فيه المستخدمين أن يعيدوا النظر في استخدام التليفزيون الذكي "بسبب قدرته على التجسس عليهم."

وأشار البيان إلى أن "مصنعي التلفزيون ومطوري التطبيقات ربما يشاهدونك ويستمعون إليك عبر الكاميرا والميكروفون المدمجين في التلفزيون".

وشدد البيان على خطورة الأمر "من حيث إمكانية أن يكون التلفاز مدخلاً للمتسللين إلى منزلك، مما قد يؤدي في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى إلى اختراق حاسوبك أو هاتفك الشخصي المرتبط على نفس الشبكة."

ونصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المستخدمين بإجراء بحث في الإنترنت عن نوع التلفاز الذي يتم شراءه، للتعرف أكثر عن أنظمة الكاميرا والميكروفون والخصوصية.

ونصح المكتب بضرورة تغيير كلمة السر الخاصة بالانترنت، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على إعدادات الأمن الافتراضية الموجودة في الجهاز نفسه.

وهناك حل بسيط ويدوي، وهو وضع غطاء على الكاميرا والميكروفون المدمجين في التلفزيون، لتجنب المراقبة أثناء المشاهدة.