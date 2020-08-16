مفاجأة سوني..سماعة رأس بتقنية متطورة وتعمل بالذكاء الاصطناعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 44 دقيقة

كشف شركة سوني ، عن أحدث صناعاتها الجديدة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهي سماعة الرأس WH-1000XM4 الجديدة .

وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس الجديدة من نوع Over-Ear تمتاز بالعديد من التجهيزات التقنية المتطورة بما في ذلك وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة، وتمتد فترة تشغيل البطارية بها إلى 30 ساعة مع دعم تقنية سوني “360 Reality Audio” وبعض المزايا الأخرى من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت شركة سوني أن سماعة الرأس WH-1000XM4 الجديدة تعتمد على مشغل 40 ملم وتعمل في نطاق تردد يتراوح من 4 هرتز إلى 40 كيلوهرتز، ويتم توصيل السماعة بمصدر الموسيقى إما عن طريق كابل AUX قياس 3.5ملم أو بواسطة تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية SBC وAAC وLDAC، ولكنها لا تدعم تقنية الترميز كوالكوم aptX.

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وتروح شركة سوني لسماعة الرأس الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد إلى 30 ساعة مع تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة وحوالي 38 ساعة بدون تفعيلها، ويمكن للمستخدم إعادة شحن البطارية بواسطة منفذ USB-C وتستمر عملية الشحن 3 ساعات، وأكدت الشركة اليابانية على تحسين وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة.

وتمتاز سماعة الرأس WH-1000XM4 الجديدة من سوني ببعض الوظائف الجديدة بفضل الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتعرف السماعة مع مرور الوقت على الأماكن المفضلة لدى المستخدم للاستماع إلى الموسيقى، سواء كان ذلك في مكتب العمل أو صالات اللياقة البدنية، وتقوم السماعة بمواءمة إعدادات الصوت ووظيفة إلغاء الضوضاء النشطة تبعا لتفضيلات المستخدم، كما يمكن التحكم في هذه الوظائف عن طريق التطبيق المعني.

وأشارت شركة سوني إلى أنه يتم إيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا بمجرد خلع سماعة الرأس، وتتم عملية التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق السطح الحساس للمس، وتدعم سماعة الرأس الجديدة المساعد الصوتي أمازون Alexa وجوجل Assistant، بالإضافة إلى دعم تقنية سوني “360 Reality Audio”.