تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة لهاتف سامسونج المرتقب GALAXY S20 FAN

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المرتقب GALAXY S20 FAN، والتي تكشف عن تصميم مسطح للشاشة يحاكي إصدار سامسونج الحالي Galaxy S20.

تستعد شركة سامسونج للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة هواتف GALAXY S20 خلال الربع الأخير من عام 2020، حيث تقدم هاتف GALAXY S20 FAN خلال الفترة القادمة بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الحالية من السلسلة.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد التي كُشِف عنها اليوم على أن هاتف Galaxy S20 Fan يتميز بشاشة مسطحة AMOLED، كما يأتي ثقب الكاميرة في منتصف الشاشة بحجم صغير، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بتصميم معدني لإطار الهاتف مع الكروم.

كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم مربع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED، ولقد أكدت تسريبات نشرت على صفحة Ice Universe على أن الهاتف يأتي بمستشعر Sony IMX555 رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا لن ينطلق هذا الإصدار بمستشعر ISOCELL GN1 من سامسونج.

Advertisements

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Fan مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

من جانب أخر ينطلق هاتف Galaxy S20 Fan دون مدخل 3.5مم للسماعات، بينما يأتي بمنفذ USB-C في الجزء السفلي من مكبرات grill، وفي الإطار الأيمن للهاتف يأتي الزر الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 865، مع نماذج بمعالج Exynos، أيضاً يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz ومعايير IP68 في مقاومة الهاتف للماء والغبار، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 750 دولار للأسواق.

المصدر

اعلان





