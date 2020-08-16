حار والرطوبة تصل إلى 85%.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحاً، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحاً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

كما توقعت الهيئة أن يسود البلاد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات

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الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجات

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة