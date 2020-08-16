شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات.. الأنهار الجليدية في جرينلاند تجاوزت نقطة اللا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن الأنهار الجليدية في جرينلاند قد تجاوزت بالفعل نقطة اللاعودة، والتي بعدها سيستمر الجليد في الذوبان حتى لو توقف الاحتباس الحراري، حيث استخدم خبراء من الولايات المتحدة ما يقرب من 40 عامًا من بيانات الأقمار الصناعية لقياس المعدل السنوي لفقدان الجليد وتراكم الثلوج على 200 نهر جليدي كبير حول الجزيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون، أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، بدأ معدل فقدان الجليد يتجاوز باستمرار تراكم الجليد المتجدد على الغطاء الجليدي.

وقد سمح هذا للأنهار الجليدية بالتراجع إلى درجة أنها تذوب الآن بشكل أسرع، ما يجعل من الصعب عليها أن تعود إلى مواقعها السابقة الأكثر استقرارًا.

قالت قائدة البحث وعالمة المناخ ميشاليا كينج من جامعة ولاية أوهايو: "لقد بحثنا في ملاحظات الاستشعار عن بعد هذه لدراسة كيفية اختلاف تصريف الجليد وتراكمه".

وأضافت كينج، "ما وجدناه هو أن الجليد الذي يتم تصريفه في المحيط يتجاوز بكثير الثلج الذي يتراكم على سطح الغطاء الجليدي."

حللت كينج وزملاؤها بيانات الأقمار الصناعية الشهرية لأكثر من 200 نهر جليدي كبير يتدفق في المحيط حول جرينلاند.

Advertisements

لقد حددوا مقدار الذوبان أو الجبال الجليدية المفقودة سنويًا من كل نهر جليدي، بالإضافة إلى مدى تساقط الثلوج السنوي الذي يغذي الجليد.

وجد الفريق أنه خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان فقدان الجليد عن طريق الذوبان من الأنهار الجليدية أو تلاشيها متوازناً على نطاق واسع من خلال تراكم الثلج على الأجسام الجليدية.

على وجه التحديد، يبدو أن الصفائح الجليدية تفقد ما يقرب من 450 مليار طن من الجليد كل عام من تدفق الأنهار الجليدية المتدفقة خلال تلك العقود، لكنها عادت إلى ذلك في تساقط الثلوج.

وجد الفريق أن هذا المعدل بدأ في الزيادة بشكل مطرد منذ مطلع الألفية، مع وصول الصفائح الجليدية في النهاية إلى النقطة التي بدأوا فيها يفقدون حوالي 500 مليار طن من الجليد كل عام.

في حين أن هذه القيمة ظلت ثابتة نسبيًا خلال العقد الماضي، فإن حجم تساقط الثلوج على الصفائح الجليدية لم يزداد منذ عام 2000، مما يعني أن جرينلاند تفقد الجليد بسرعة أكبر مما يتم استبداله.

سمح ذلك للأنهار الجليدية بالذوبان بحيث تكون حوافها أكثر تعرضًا للمياه المحيطة، مما أدى إلى تكوين حلقة تغذية مرتدة تعزز المزيد من الذوبان.