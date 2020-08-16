شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة Civilization VI لمستخدمى أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عامين من طرحها لمستخدمى iOS، وصلت لعبة Civilization VI الآن لمستخدمى أندرويد، فمن المعروف أن الإصدار الأوّل لسلسة ألعاب Sid Meier’s Civilization على أجهزة الكمبيوتر ظهر فى التسعينات، وعندما يتعلق الأمر بالهواتف المحمولة، فكانت اللعبة الأخيرة التى ظهرت على أندرويد هى Civilization Revolution 2 وذلك فى عام 2014، والتى تُعد نسخة مبسطة من صيغة Civ المعتادة، الآن تم وصول الإصدار الكامل وهى لعبة Civilization VI فى أندرويد.

وبحسب موقع Gamespot الأمريكى، فقد تم إطلاق اللعبة فى عام 2016 على أجهزة الكمبيوتر، ثم بعد ذلك تم إصدارها على أجهزة Xbox One و PlayStation 4 و Nintendo Switch، وقبل عامين من الآن وصلت اللعبة لنظام iOS، والآن هى متاحة على أندرويد.

وتعد Civilization VI واحدة من الألعاب الإستراتيجية التى تعتمد على الأدوار حيث تبدأ إمبراطورية من مدينة واحدة، ومن ثم يجب عليك إدارة الوحدات وجمع الموارد واستقرار المزيد من المدن وحتى بناء البنية التحتية والانخراط مع الحضارات الأخرى سواء فى التجارة أو الحرب، على أن تتمكن من الفوز باللعبة من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة، مثل غزو الحضارات الأخرى، أو بناء صاروخ على المريخ، أو الفوز لصالح إمبراطوريات أخرى، كما أن اللعبة تضم العديد من عمليات الشراء داخل اللعبة، والتى يتراوح سعرها بين 5 و 20 دولار.