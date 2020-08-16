شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض إيرادات الساعة الذكية بنسبة 10٪ عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنخفض شحنات الساعات الذكية في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث قد يؤدي هذا بدوره إلى انخفاض بنسبة 10٪ في الإيرادات، وكما هو مذكور في أحدث تقرير نشرته شركة تحليل البياناتGlobal Data، فوفقًا للتقرير، من المرجح أن ينمو سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء بنسبة 200٪ مع زيادة القيمة الإجمالية من 27 مليار دولار في عام 2019 إلى 64 مليار دولار في عام 2024.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيكون الوعي المتزايد أثناء الوباء، بما في ذلك تتبع الاتصال بالمرض، والتنبؤ بالأعراض ومراقبة المرضى هو العنصر الرئيسي المحرك لنمو السوق، وقد "أدى الوباء إلى زيادة الوعي بالأجهزة القابلة للارتداء بشكل كبير مع زيادة حالات استخدامها، وقد أدى ذلك إلى زيادة في ابتكار الأجهزة حيث تتسابق المزيد من الشركات لتطوير طرق جديدة للاستفادة من الفيروس والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، كما قالت تينا دينج، كبيرة محللي الأجهزة الطبية في Global Data.

وفي حين أن عدد شحنات الساعات الذكية في عام 2020 سيكون أقل بنسبة 9٪ عن عام 2019 بسبب التأخير في الإنتاج بسبب COVID-19، ستنخفض إيرادات الساعات الذكية بنسبة 10٪ في عام 2020، حيث يؤثر الركود العالمي الناتج عن الوباء على إنفاق المستهلكين.

ولا يرى المستهلكون قيمة كبيرة للساعات الذكية لأن معظم الوظائف توفرها الهواتف الذكية. بالمقارنة مع الأجهزة القابلة للارتداء لأغراض طبية محددة، يقال إن الساعات الذكية أكثر عرضة للركود الاقتصادي المرتبط بالوباء.