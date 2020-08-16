شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أول حزم ملصقات متحركة لمستخدمى واتس آب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل واتس آب على تطوير "ملصقات واتس آب" منذ فترة طويلة الآن، وقد أعلنت الشركة المملوكة لـفيس بوك مؤخرًا عن أول حزم ملصقات متحركة في متجر واتس آب لكل من مستخدمي Android وiOS، وفي حين أن عدد حزم الملصقات المملوكة لـ واتس آب حدود، يمكنك دائمًا تنزيلها من مصادر خارجية، وبحسب موقع mspoweruser، فإذا كنت شخصًا يستخدم الملصقات كثيرًا، فستقدر القدرة على البحث عن الملصقات في تطبيق الدردشة، لأنه يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك، هذا هو بالضبط ما تعمل عليه الشركة المملوكة لـ فيس بوك حاليًا، ووفقًا لـ WABetainfo، تعمل الشركة حاليًا على ميزة جديدة تتيح لمستخدميها البحث عن ملصقات في واتس آب، وستتمكن من العثور على ملصقات بناءً على الكلمة التي تكتبها في شريط البحث عن الملصقات.

وقد اكتشف WABetainfo الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتس آب2.20.198.5 لنظام أندرويد، ولكن من غير المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى الميزة حتى إذا قمت بتنزيل أحدث إصدار تجريبي من برنامج المراسلة الفورية، لكن القدرة على البحث عن الملصقات في مرحلة التطوير حاليًا، وليس من المعروف متى ستكون الميزة متاحة لعامة الناس.

على جانب آخر كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" إلى هواتف "آيفون"، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتس آب" تختبر حاليا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي "أندرويد" و"آيفون".

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وستسمح تلك التقنية أيضا باستخدام نفس حساب "واتس آب" على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت، وأوضح "واتس آب" أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستعتمدها فى الفترة المقبلة.

كما سيمكن أيضا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من "واتس آب ويب".

ويستعد واتس آب أيضا بإعطاء المستخدمين القدرة قريبًا على تحديد خلفية مختلفة بالدردشات، وجاء فى التحديث "اختر خلفيات منفصلة لأوضاع الضوء والظلام"، ليس ذلك فحسب، فقد يحصل المستخدمين أيضًا على خيار ضبط سطوع ورق الحائط الخاص بهم، كما يدعى التقرير.