شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المرحلة النهائية من انفجار آخر نجم فى الكون ستحدث خلال 10 إلى 32000 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فلن يحدث هذا لفترة طويلة بشكل لا يصدق، وفقًا لكابلان، الذى قال إن الانفجار الأخير سيحدث لمدة 10 إلى 32000 سنة.

وستكون هذه الدفقات الأخيرة من الطاقة مع موت النجوم منعزلة، حيث ستشتت جميع المجرات في الكون عند هذه النقطة وستتبخر الثقوب السوداء.

وقال كابلان: "سيكون مكانًا حزينًا، منعزلاً، باردًا بعض الشيء"، مضيفًا: "لن يكون أحد موجودًا ليشهد هذا الوداع الطويل يحدث في المستقبل البعيد".

وتُعرف نهاية كل الأشياء بالموت الحراري للكون، ويتوقع كابلان أن هذه الانفجارات لن تحدث إلا بعد زوال كل المجرات والثقوب السوداء. ويتوقع كابلان أن العديد من الأقزام البيضاء بقايا النجوم النجمية التي يصل حجمها إلى 10 أضعاف حجم شمسنا، قد تنفجر في سوبرنوفا في المستقبل البعيد.

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وقال كابلان: "النجوم التي تقل كتلتها عن 10 أضعاف كتلة الشمس لا تمتلك الجاذبية أو الكثافة لإنتاج الحديد في نواتها بالطريقة التي تعمل بها النجوم الضخمة، لذا لا يمكنها الانفجار في سوبرنوفا في الوقت الحالي".

وأضاف كابلان: "عندما تبرد الأقزام البيضاء على مدى التريليونات سنة القادمة فإنها ستصبح باهتة، وتتجمد في النهاية، وتصبح نجومًا قزمة سوداء لم تعد تتألق".

وفي حين أن الانفجار الأول سيحدث خلال 10 إلى 1100 سنة، فإن الانفجار النهائي سيحدث في حوالي 10 إلى 32000 سنة.

وقال كابلان: "من الصعب تخيل أي شيء سيأتي بعد ذلك، قد يكون المستعر الأعظم القزم الأسود آخر شيء مثير للاهتمام يحدث في الكون".