HTC تُطلق رسميًا الهاتف HTC Desire 20 Pro في أوروبا مقابل 279€

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف HTC Desire 20 Pro والذي تم الإعلان عنه في منتصف شهر يونيو الماضي أصبح متوفرًا الآن للطلب المسبق في جميع أنحاء أوروبا، فهو متوفر الآن في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا من خلال الموقع الرسمي لشركة HTC حيث تم تسعير الهاتف بنحو 279 يورو لنسخة 6GB/128GB. وجدير بالذكر أنه سيتم شحن الهاتف HTC Desire 20 Pro إبتداءً من 24 أغسطس.

للتذكير، الهاتف HTC Desire 20 Pro يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وبنفس الكاميرات الخلفية الأربعة المستخدمة في الهاتف HTC U20 5G. وإلى جانب ذلك، فهو يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة HTC Sense التابعة للشركة التايوانية.

