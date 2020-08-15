شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه منصة بث الفيديو اسمها نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتفليكس هي شركة عامة تأسست عام 1997 على يد مارك راندولف وريد هاستينجز في سكوتس فالي بكاليفورنيا، كانت لدى الاثنان تجربة سابقة مع شركة سابقة تدعى Pure Software تم تأسيسها وبيعها بواسطة هاستنج مقابل 700 مليون دولار، وجاء هاستينجز بفكرة Netflix عندما دفع 40 دولارًا أمريكيًا كرسوم متأخرة لعدم إعادة إصدار VHS من Apollo 13.

ووفقا لما ذكره موقع " rewindandcapture"، يرمز VHS إلى "نظام الفيديو المنزلي"، وهو ما كان موجودًا قبل أقراص DVD والبث.

وجاء اسم نتفليكس، من مزيج من الكلمات، وهما كلمة "Net" مشتقة من كلمة إنترنت و "Flix" هي نسخة مختصرة من كلمة flicks التي ترادف كلمة movie "فيلم"، وضعهم معًا وستعرف سبب تسمية Netflix.

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واعتادت Netflix أن تكون خدمة تأجير أقراص لمشغلات DVD، حيث إنهم فى البداية دفعوا 4 دولارات لكل إيجار، بالإضافة إلى خدمة بريدية بقيمة 2.00 دولار تتضمن رسومًا متأخرة.

وبعد تحقيق نمو مطرد في عام 1999 تحولت Netflix إلى نموذج قائم على الاشتراط، يمكن للمستخدم الاحتفاظ بالقرص طالما يحلو له، ولكن إذا أراد مشاهدة فيلم جديد، فعليه إعادة القرص القديم أولاً.

وأزال هذا النموذج صداع الرسوم المتأخرة، ونظرًا لأن البث أصبح أكثر ملاءمة للعملاء، وقررت نتفليكس اتخاذ قرار محفوف بالمخاطر لإنشاء شركة فرعية مستقلة تسمى Qwikster، والتي ستفرض رسومًا على أقراص DVD عن طريق البريد وتسمح أيضًا باستئجار ألعاب الفيديو.

وأتاحت نتفليكس خدمة للعملاء الذين يريدون البث عبر الإنترنت فقط، لم ينظر السوق إلى الانقسام على أنه خطوة إيجابية، وفي النهاية، قرر Reed Hasting عكس القرار والمضي قدمًا تحت علامة Netflix التجارية.